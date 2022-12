Jorge Romo aclara su situación por los incendios en Viña del Mar: “Mi casa no se quemó, pero si todo lo que la rodea”

Una de las noticias que conmocionó al mundo del fútbol chileno en las últimas horas fue la situación vivida por el volante Jorge Romo, quien había contado en sus redes sociales que su casa se había quemado por los incendios forestales.

Sin embargo, en conversación con ADN Deportes, el hoy jugador de Deportes Puerto Montt y formado en Everton explicó la situación. “Mi casa la arriendo y los arrendatarios me avisaron media hora antes que los estaban evacuando. Luego no supe más de ellos. Llegué a mi casa ayudando a mis papás, me cambié de ropa, fui a ayudar amigos que estaban perdiéndolo todo arriba y me quedé con eso, que había perdido mi casa“, planteó, junto con especificar cómo terminó su hogar.

“Fui a comprobar si había sido así y gracias a Dios no se quemó, pero si todo lo que la rodea: dos casas a la derecha, dos a la izquierda, las de atrás, pero la mía no se quemó. Por ese lado estoy un poco contento, pero familiares y amigos directos perdieron todo. Por suerte ya pasó, ahora hay que empezar desde cero”, remarcó Jorge Romo, quien explicó las dificultades que ha experimentado para aclarar la información.

“Fue una mañana bastante movida, a los 7 de la mañana estábamos en pie por los helicópteros que estaban trabajando en apagar lo que queda de incendio (…) Me han llamado desde Everton y Puerto Montt, nada que decir, pero no he podido conversar bien con ellos porque tengo poca batería en el celular y aún no tenemos suministro eléctrico”, concluyó el futbolista en el diálogo con ADN Deportes.