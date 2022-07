Alcalde de Talca aguarda al lunes por la definición de si albergarán o no el Superclásico: “No queremos tener una ciudad sitiada”

Durante la tarde de este jueves, la Delegación Presidencial de la Región del Maule se reunió con autoridades del Plan Estadio Seguro, la U de Chile, ANFP, Carabineros y la alcaldía de Talca de cara a la opción de albergar el Superclásico del 31 de julio.

“Es una primera reunión para revisar la propuesta de la U de Chile y ver la opción de hacer el partido en Talca. Creemos que reúne todas las condiciones, el estadio es espectacular y la ciudad es muy futbolera. Esperamos que este trabajo conjunto llegue a buen puerto prontamente”, explicó la jefa del Plan Estadio Seguro, Pamela Venegas.

Al respecto, la Delegación Presidencial de la Región del Maule estableció plazos para la definición de Talca como sede del Superclásico. “Hay condiciones imperantes para esta decisión, se requiere de la mayor información y el informe de factibilidad de Carabineros lo tendremos en nuestras manos el lunes. Aprovechamos de entregar observaciones a Azul Azul y la ANFP a lo que ya habían planteado, como el aforo solicitado y el número de guardias, además del lugar para la barra”, apuntó Humberto Aqueveque.

De todas formas, explicó que todo dependerá de la nueva propuesta que surja por parte de la U de Chile tras esta reunión. “Esperamos tener conocimiento de esas observaciones y faltará la revisión con Carabineros del estadio Fiscal de Talca, que creemos reúne las condiciones para un evento masivo (…) Mi responsabilidad es evitar cualquier alteración del orden público. Si el informe es favorable, pediremos equipos y funcionarios de otras regiones para no disminuir la capacidad policial en la región. Si es necesario, vendrá gente de Santiago, O’Higgins y Ñuble“, comentó la autoridad regional.

El alcalde de Talca no quiere recibir el Superclásico

Juan Carlos Díaz persistió en sus dudas respecto de las medidas de seguridad para el encuentro y también en torno a las medidas de seguridad de cara al partido del 31 de julio.

“Vamos a tener una ciudad sitiada, no queremos eso, sino que la atención de Carabineros no esté pendiente sólo de un espectáculo deportivo porque la ciudad sigue funcionando. Falta personal para la seguridad del día a día”, comentó la autoridad comunal, que no descartó otro tipo de medidas para impedir el encuentro.

“Hemos solicitado que el partido no se juegue en nuestra comuna, fundamentado en que no se puede garantizar que no habrá daños a la propiedad pública y privada. Hay que colocar en la balanza qué es más importante: la integridad y seguridad de la comuna o un espectáculo deportivo. Enviaremos un oficio mostrando nuestras aprensiones. Agotaremos hasta la última instancia. Tengo el deber de proteger la integridad de los vecinos y si no se acoge nuestra petición podríamos poner un recurso de protección”, cerró.