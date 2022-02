Juan Martín Lucero: “Sé la historia que tiene Esteban Paredes en Colo Colo, pero no me presiono con eso”

Juan Martín Lucero, nuevo centrodelantero de Colo Colo para este 2022, analizó sus primeras semanas en Macul y expresó su motivación por debutar pronto con los albos en el Campeonato Nacional.

“Estoy muy contento acá. Empecé la pretemporada en Argentina y en mi primer partido oficial ganamos la Supercopa. Es un inicio feliz”, señaló el atacante argentino en Directv Chile.

El ex Vélez Sarsfield recalcó su alegría por estar en el “Cacique” y comentó que “el grupo me trata increíble. Todos unidos, con ganas de lograr títulos. Me he sentido cómodo en los partidos que hemos disputado”.

Además, Juan Martín Lucero se refirió al legado que dejó Esteban Paredes como uno de los delanteros más importantes de Colo Colo. “Sé la historia que tiene Esteban en el club, pero yo no me presiono con eso. Trato de dar lo máximo, aportar todo de mí al grupo. Soy feliz si el equipo rinde y gana”, aseguró.

En cuanto a las razones para llegar al fútbol chileno, el artillero trasandino agregó que “me motivó mucho para venir que me llamara Gustavo Quinteros y también el directorio del club. Todos me transmitieron su confianza y las ganas que tenían de que yo viniera. Mi objetivo es ser campeón”.

El cuadro albo debutará en el Campeonato Nacional 2022 en calidad de local contra Everton el próximo domingo 6 de febrero a partir de las 20:30 horas.