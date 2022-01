“Es nuestro orgullo”: Darío Osorio, la nueva joya azul que ilusiona a Universidad de Chile

Pese a la derrota con Colo Colo en Argentina, fanáticos de Universidad de Chile hablaron del gol de Darío Osorio. El juvenil definió con frialdad y de zurda para lograr el descuento, que en el cotejo sirvió para la estadística, pero para el joven y el hincha azul, una luz de esperanza.

¿Cómo llegó Darío Osorio a la U?

Nació el 24 de enero de 2004 en la comuna de Hijuelas en la Región de Valparaíso. Este lunes cumple 18 años. Desde muy niño tuvo la idea de ser futbolista e incluso con siete años y jugando un campeonato en Mantagua, Héctor Robles lo eligió para irse a Santiago Wanderers, pero al cabo de unos días Osorio mismo optó por no ir a entrenar más.

La gran posibilidad llegó en una prueba masiva realizada en El Melón en enero de 2015. Los captadores a cargo de aquella jornada fueron Cristóbal Rojas y Mario Santelices, pero también la recomendación de un jugador del primer equipo de la U por esos años, Rubén Farfán, ayudaron a pavimentar el camino, para finalmente ser elegido tras dejar maravillados a quienes fueron a observarlo.

Osorio tuvo que venirse a Santiago, ahí comenzaron ciertas dificultades. “El club hizo una apuesta importante por Darío, por ser tan pequeño. El área psicológica y social estuvieron muy cerca de él. Le dieron contención necesaria para mantenerse y no tirar la toalla”, comentó a ADN Deportes Pablo Ortiz, ex Jefe de Oficina Técnica del Fútbol Formativo de la U.

Hubo momentos en los cuales el nobel jugador no quería seguir. Lloraba, no toleraba la frustración y extrañaba a su familia. “Si quieres te vamos a dejar a tu casa”, le decían en el club y él se secaba las lágrimas y manifestaba que iba a seguir, que deseaba cumplir su sueño de ser futbolista.

Darío, un orgullo

Alicia Osorio, mamá del jugador señaló a ADN Deportes que Darío “es un gran hijo. Es nuestro orgullo, un joven que está lleno de sueños, que nos ha demostrado con los años que creció rápido y tomó la responsabilidad de vivir lejos de nuestro hogar”.

¿Qué podríamos esperar de este jugador?

En la memoria está el correcto cuadrangular que realizó defendiendo a la Sub 20 de Chile y con gol ante Paraguay. Fue uno de los puntales en la campaña de la U en el Torneo Sub 21 y ha sido sparring en La Roja de Martín Lasarte.

Fue Rafael Dudamel quién lo convocó para un partido del Campeonato Nacional. Viajó con la delegación a Antofagasta en mayo pasado y si bien se quedó fuera de los suplentes, experimentó por primera vez lo que es integrar la nómina del plantel adulto.

“Tiene un potencial enorme aunque debe seguir explorando. Ojalá logre consagrarse como un jugador no solo para la U si no para todo lo que es el fútbol chileno”, enfatizó Pablo Ortiz, quien agregó que “es tímido, retraído, pero en la cancha marca otras diferencias y saca otra personalidad que no se veía en el día a día”.

Darío Osorio juega de volante interior izquierdo, como también puede jugar de extremo por esa banda y dueño de una gran zurda, que desde luego debe seguir puliendo.