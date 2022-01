José María Carrasco y su sorpresa al llegar a la U: “Quedé impactado por la magnitud que genera este club”

Durante este jueves, Universidad de Chile anunció el arribo de José María Carrasco, defensa central boliviano de 24 años, quien se convierte en el quinto refuerzo para la temporada 2022.

En su llegada el Centro Deportivo Azul (CDA), el zaguero con pasos por la Selección boliviana e Independiente del Valle, entregó sus primeras sensaciones como jugador universitario.

“Estoy muy contento de estar acá, es un gran desafío personal y futbolístico. En este tiempo he visto la magnitud que tiene la U y eso me pone contento, pero también me entrega una responsabilidad de poder posicionar al club donde se merece”, explicó en conferencia de prensa.

Carrasco debutó oficialmente en mayo de 2016 por el Club Blooming de su país y tras cuatro temporadas arribó a Independiente del Valle de Ecuador, donde se consagró campeón del torneo local pero no logró tener mayor continuidad por una lesión en su rodilla.

Respecto a las dudas sobre su estado físico, el jugador explicó que “era consiente de que se iba a especular sobre mi lesión, pero me recuperé de gran forma en Independiente y terminé jugando los últimos meses. Luis (Roggiero) confió en mi y creo estar capacitado para vestir esta camiseta”.

La magnitud de la U

Tras su incorporación a Universidad de Chile, José María Carrasco explicó que “si bien tenía una idea de lo que era la U, hasta que llegas uno queda impactado por todo lo que tiene, por la magnitud que genera este equipo y todas las comodidades que entrega para abocarse a jugar. Eso me deja contento y satisfecho”.

“Creo que cualquier jugador sueña con jugar acá y es una oportunidad para demostrar que puedo competir a alto nivel. El club tiene un gran proyecto a la cabeza de Luis y cuando me comentó la idea de llegar a la U no dudé en venir”, agregó.

De esa forma, el zaguero está en óptimas condiciones para unirse al equipo de Santiago Escobar y preparar la temporada 2022, que tiene como primer desafío el duelo frente a su clásico rival, Colo-Colo, en tierras trasandinas.

Revisa a continuación las primeras declaraciones del nuevo defensor azul: