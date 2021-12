Alfonso Parot: “Se habló que no lo merecíamos, pero somos justos tetracampeones”

Alfonso Parot, zaguero de la Universidad Católica, expresó toda su felicidad y emoción tras la obtención de un histórico tetracampeonato para la UC este sábado en Viña del Mar.

Luego del partido, el lateral izquierdo señaló que “teníamos una dura tarea por delante. Nos costó mucho y estamos muy contentos. Nos merecíamos este campeonato, más allá de que se habló mucho que no lo merecíamos, pero hoy somos justos tetracampeones”.

Además, el “Pocho” tuvo afectuosas palabras para el entrenador de los “Cruzados”, Cristian Paulucci. “Cristian nos descomprimió mucho. Nos conocía a todos. Sabe llegar al jugador y volvimos a encontrar el protagonismo de juego, como estábamos acostumbrados”, indicó.

En este mismo punto, Alfonso Parot recordó las palabras que le dijo Paulucci cuando asumió la banca de Universidad Católica.

“Me dijo que estuviera tranquilo. Que me iba a bancar. Que me conocía y era un gran jugador. A mí Cristian me llevó a Huachipato el 2016, en donde tuve una revancha en el futbol, me fue bien. Además él es hincha de Rosario Central y me siguió de cerca cuando estuve allá”, concluyó el zaguero del cuadro precordillerano.