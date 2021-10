Javier Castrilli: “Me sorprendió gratamente el arbitraje de Julio Bascuñán en el clásico”

El jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Javier Castrilli, conversó con Los Tenores en la mesa de la Biferia para hacer un análisis del arbitraje chileno.

En ese contexto, destacó lo realizado por Julio Bascuñán en el clásico en que Colo Colo venció a Universidad Católica.

“Me sorprendió gratamente Bascuñán. Nadie puede decir nada. No sólo mostró su capacidad para sacarlo adelante sino su impermeabilidad al momento de tomar decisiones. Tuvo el valor y capacidad para llevar adelante un partido muy difícil”, planteó Javier Castrilli, quien destacó como en dicho parrido se amonestó a un jugador por simulación.

“Le pedí a los árbitros que tomen la simulación como una omisión grave. Pongo los puntos sobre las ies. Si alguien no está de acuerdo, que lo digan (…) No es cuestión mía, está en el reglamento”, sostuvo el personero de la ANFP, que hasta se animó a evaluar el partido en sí.

“Pareció que Católica se conformó con el empate. Aparte del gol, no lo vi con una voracidad que lo denunciara que quiere campeonar”, argumentó.

Las evaluaciones de Javier Castrilli en el arbitraje

“Estamos preparando nuestro informe por los primeros 40 días. Uno tiene un pantallazo, un primer cuadro de situación. En situación de eso tomaremos las primeras medidas” , explicó el argentino, que aclaró rumores en torno a la salida de Eduardo Gamboa, Christian Rojas y Cesar Deichler.

“La franja etaria me pareció muy alta. Gamboa y Rojas tuvieron un acto de grandeza al darle espacio a los jóvenes. Uno no puede estar contestando a todo. Para ellos mi reconocimiento, como a Deischler. Me gustaría que continuara desde algún lugar”, sostuvo.

Ahora, más allá de los nombres particulares, fue crítico en torno a las cuestiones que complican el arbitraje en Chile. “Hay una enorme cantidad de pequeñas circunstancias irregulares en todos los juegos van contaminando la lectura de las faltas y le genera complicaciones a los árbitros. Eso es la simulación y la sobre actuación. Hay un nivel sobredimensionado en que, al mínimo roce, se genera un tumulto. Estas pequeñas cosas terminan complicando a los árbitros”, apuntó.

Además, Javier Castrilli le bajó el perfil a las acusaciones de actos de corrupción por parte de árbitros en contra de Santiago Wanderers. “Fui a Mantagua y les dije “denme los nombres de los árbitros y les corto la cabeza”. Nadie me dio un nombre. Aclaren la situación en torno a que nadie les hizo sugerencia alguna”, sentenció el trasandino de 64 años.

“Tenemos que tratar que no se demoren tanto las reanudaciones (…) Al que sorprenda faltando el respeto a un jugador deja de arbitrar. Por más que lo estén insultando, el árbitro no debe hacer abuso de autoridad”, cerró Javier Castrilli.