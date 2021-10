Pablo Solari ve su futuro en Colo Colo: “Estoy muy cómodo acá, me gustaría seguir”

Pablo Solari habló en conferencia de prensa este jueves para anticipar el duelo del sábado que tendrá por Colo Colo ante Huachipato.

Sin embargo, el atacante trasandino no pudo desentenderse de las consultas respecto a su futuro deportivo considerando que su contrato con el cuadro albo termina a fin de año.

“Estoy pensando en el partido del sábado. Trato de no enfocarme en eso. Trato de jugar. De eso se encarga mi representante, solo me encargo de jugar. Estoy muy cómodo acá y me gustaría seguir“, apuntó Pablo Solari, quien recalcó la importancia que ha tenido Gustavo Quinteros para su crecimiento deportivo en Colo Colo.

“No tengo palabras para Quinteros. Me hizo debutar y me hicieron crecer como jugador. Soy otro respecto al que llegué. Todos me han ayudado un montón, en el físico, el posicionamiento. Espero que de acá a fin de año podamos celebrar con una alegría más”, explicó el “Pibe”.

Pablo Solari y la pelea por el título en Colo Colo

Más allá de su análisis personal, el atacante de 20 años no se confía del duelo que tendrán el sábado en el Monumental por la fecha 25 del Torneo Nacional 2021.

“Huachipato es un rival duro. Cuando los equipos vienen al Monumental siempre juegan diferente. Nosotros seguiremos sumando y vamos a plantear el partido de la mejor manera“, apuntó el trasandino.

Aunque Universidad Católica volvió a presionar el liderato del Cacique con su quinta victoria seguida, Pablo Solari se mostró mesurado ante lo que resta del campeonato.

“Nos manejamos muy tranquilos, partido a partido. Todavía nos queda mucho. Tenemos que seguir siempre humildes y no pensar en ser campeones porque quedan 9 fechas. Son todas finales. Algunos son rivales directos, como la Católica, pero todas las vamos a afrontar de la misma manera y vamos a plantear el juego que corresponda”, cerró el atacante albo.