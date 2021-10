Iván Zamorano entregó la clave para enfrentar a Perú: “No dejarlo solo a Brereton”

En la previa al duelo de esta noche entre Perú y Chile, Iván Zamorano conversó con el sitio web oficial de la selección chilena para anticipar las claves del “Clásico del Pacífico”.

Dentro de ese contexto, y con toda su experiencia como goleador de la Roja, recalcó la importancia que tendrá rodear de buena manera al centro delantero titular para el duelo de hoy: Ben Brereton.

“Depende de lo que haga Lasarte para abastecer a esos jugadores. Lo principal es no dejarlo solo a Brereton. Si te dan la posibilidad de estar más cerca del gol, con situaciones específicas, vas a tener más posibilidades. Lo que tenemos que hacer es trabajar en pos de que Chile esté más cerca del gol”, apuntó el hoy comentarista deportivo.

En ese aspecto, Iván Zamorano explicó cómo cree que Chile puede incomodar a los del Rímac en el estadio Nacional de Lima.

“Se sienten muy cómodos con la posesión de pelota. Si tenemos la posibilidad de quitárselas en espacios importantes para robar y llegar al gol, tenemos muchas posibilidades de ganar. Tienen problemas al salir jugando desde atrás. Si se las podemos robar en la zona 1, la más cercana al arco de ellos, podemos generar mucho daño”, apuntó “Bam Bam”.

Iván Zamorano y la confianza en “Machete”

El ex goleador de la Roja aprovechó la conversación para hacer una evaluación respecto al ciclo de Martín Lasarte a cargo de la Roja.

“De dulce y agraz. Ha tenido momentos buenos y otros no tanto, pero me ha gustado lo que ha insinuado hacer Lasarte con este equipo. Hemos sido mucho más verticales, jugando mucho más por las bandas y tener mucha posesión de pelota”, apuntó el ex artillero nacional.

“Creo que es un técnico serio y trabajador. A lo largo de todo este tiempo ha demostrado entregar mucha disciplina al trabajo de la selección“, cerró Iván Zamorano.