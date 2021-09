Gonzalo Jara y su regreso al fútbol chileno: “No vengo a robar”

Gonzalo Jara llegó hace 8 días a Chile y esta semana espera comenzar los entrenamientos en Unión La Calera, lo que marca su regreso al fútbol chileno tras pasos por Argentina y México.

“Estoy feliz porque voy a jugar nuevamente acá y en un equipo que me gusta como juega. ¿Si es mi vuelta definitiva a Chile? Uno nunca sabe, aunque mi idea es quedarme hasta mi retiro”, explicó el defensor en diálogo con LUN.

Luego de ver frustrada su llegada a Unión Española, parecía que el jugador se mantendría sin actividad hasta fin de año. Sin embargo, la lesión de Santiago García activó las chances en el cuadro cementero.

“Entre dirigentes se entendieron y eso permitió mi llegada a Chile. Estoy feliz. Si bien tuve un paso cuando volví a la U, la mayor parte de mi carrera la hice en el extranjero, así que contento con este nuevo desafío”, expuso el futbolista de 36 años.

Gonzalo Jara y su futuro deportivo en el fútbol chileno

Durante la entrevista con LUN, Gonzalo Jara expresó que, más allá de su edad, se siente vigente para entregar su aporte al fútbol chileno. Aún cuando su último paso en canchas nacionales, defendiendo a Universidad de Chile, no fue del todo feliz.

“No vengo con ánimo de revancha, ni a retirarme o robar. El otro día leí las declaraciones de Fabián Orellana, al que le poco menos le preguntaban si venía a morir futbolísticamente a Chile y me pareció que es una falta de respeto por su trayectoria. En mi caso creo que estoy físicamente bien y creo que, si no me pasa nada, puedo jugar hasta los 40 años“, argumentó el ex seleccionado nacional.

Y aunque insistió en su vigencia deportiva para su arribo a Unión La Calera, el nacido en Hualpén ya tiene ideas para su retiro de la actividad. “Pienso hacer el curso de entrenador y aprender cosas de cómo ver el fútbol. En Argentina ya había iniciado el curso y tengo que ver si se puede convalidar”, cerró Gonzalo Jara.