Sergio Vargas y Daniel Morón compartieron en la previa al Superclásico

En una previa al Superclásico marcada este día jueves por las críticas veladas de Sergio Vargas a Johnny Herrera, el exportero de Universidad de Chile compartió una imagen emotiva junto a Daniel Morón, histórico de Colo Colo.

Muy al contrario del ambiente a ratos hostil que prima en redes sociales a la expectativa de lo que pueda ocurrir el domingo en Rancagua, los dos argentinos compartieron animadamente en un restaurant.

Los dos exfutbolistas quisieron compartir la junta que tuvieron, instancia en la que Sergio Vargas entregó un emotivo mensaje junto a Daniel Morón.

“Es sólo un partido, que gane el mejor. Rivales en el campo de juego, amigos fuera de la cancha”, escribió en su cuenta de Instagram quien hasta hace poco fuera gerente deportivo de Azul Azul.

Daniel Morón también publicó la misma imagen, pero con su propio mensaje: “Un clásico de la amistad. Almuerzo con un crack”, apuntó el hoy gerente general de Blanco y Negro.

Respecto a la polémica que protagonizó Sergio Vargas, Johnny Herrera salió a descartar que el posteo de “Superman” haya sido para él.

“Ese rótulo del 14 por ciento no me llega a mí. Y si me lo tira a mí, claramente los porcentajes no eran su fuerte. Habría que ser el faraón de los giles para empezar a atacar a gente del mismo club“, explicó en diálogo con Radio Cooperativa.

Más allá de ese debate, ahora el exportero de 56 años dio vuelta la página y posó con quien compitió en varios clásicos durante la década de los 90.