Felipe Flores anticipó el Superclásico: “Colo Colo ganará 3-0, con dos de Iván Morales”

Felipe Flores es uno de los que no se esconde en la semana de Superclásico y, aunque ya no está hace años en Colo Colo, su fanatismo por el Cacique no lo abandona.

En conversación con ADN Deportes, el atacante de 34 años se animó con un pronóstico de cara al duelo del domingo en Rancagua. “Colo Colo gana 3-0: dos de Morales y uno de Solari”, aseguró.

Al respecto, como buen colega de posición, depositó toda su confianza en el goleador albo, Iván Morales. “Están todas las fichas puestas en él. Está pasando por un gran momento y quiero desearle todo el éxito para que pueda darnos el triunfo en el Superclásico”, sostuvo el hoy jugador de Barnechea.

“Es un lindo partido para sellar este gran año que está viviendo. Hay que prenderle velas, seguro conversa antes con Paredes para que le entregue tips”, planteó entre risas Felipe Flores de cara al Superclásico.

Felipe Flores y la falta de ambiente en el Superclásico

Autor de un gol muy celebrado por los hinchas de Colo Colo para vencer a la U en 2013 a último minuto, Felipe Flores reconoció extrañar el ambiente “picante” que marcaba los días previos a cada Superclásico.

“Hace mucho tiempo que no hay frases previas al día del partido, encendiendo la semana. En el partido ya las patadas volaban por todas las frases de la semana, se sentía ambiente de clásico”, explicó.

“Se ha perdido ese folclore, era linda esa previa con los dimes y diretes de cada lado”, cerró Felipe Flores, que confía en que Colo Colo pueda ampliar los 8 años que lleva sin perder ante la U.