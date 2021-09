Maximiliano Falcón recordó su peor momento en Colo Colo: “Me puse a llorar, estaba hecho pedazos”

Maximiliano Falcón analizó el gran momento que vive Colo Colo, aunque con una mirada que no olvida los difíciles momentos que vivieron en la última temporada.

En la previa al duelo con Everton en que buscarán seguir líderes del Torneo Nacional 2021, el “Peluca” recordó uno de los instantes en que estuvo más complicado, con el error que forzó el penal con que O’Higgins les igualó en Rancagua. Resultado que obligó al equipo a jugar un partido por la permanencia.

“Llegamos al vestuario y había un silencio tremendo. Llegué a casa, y mi señora como que se comió esa amargura, el no hablarle. Creo que me acosté cuando llegue a los 40 minutos, y sí, no aguanté, me puse a llorar y estaba hecho mierda, pero mal, estaba hecho pedazos mal“, explicó en conversación vía Instagram con el sitio web Estelarbet.

“Mis compañeros también me ayudaron a levantar cabeza. Yo soy una persona que tengo bastante personalidad y que no lo derriban fácil , pero en una charla con mis compañeros después les dije que me disculparan, que había sido el peor error que había cometido en mi carrera”, recordó Maximiliano Falcón ante esos difíciles días que pasó en Colo Colo.

Maximiliano Falcón disfruta su presente en Colo Colo

A diferencia de los instantes críticos que vivió con el Cacique en febrero, ahora disfruta del liderato que alcanzaron los albos en el Torneo Nacional y el título de Copa Chile.

A eso se suma el hecho de contar con público en las tribunas, algo que el charrúa no había experimentado. Cariño que se manifiesta en que hasta venden “pelucas” para la gente en el Monumental.

“Yo no he prestado atención a la gente que anda vendiendo pero, ya pila de gente me ha dicho que andan vendiendo pelucas y me decían “qué te parece” y es una locura. Venir de Rentistas, que en Uruguay me conocía poca gente, a pasar a esto, que tanta gente te quiera y ahora vendan pelucas en un estadio es una locura. No me doy cuenta de la magnitud de todo”, apuntó.

Factor público con el que ya palpita el Superclásico ante la U. “Nosotros estamos yendo partido a partido, pero bueno como lo ve la gente, que le da otra pasión, otra mística dentro de la cancha. Voy a jugar mi primer clásico con gente y si va a ser una fiesta como decimos nosotros en Uruguay, va a ser un lindo partido“, señaló Maximiliano Falcón, que aprovechó la instancia para responder a qué compañero en Colo Colo admira por su forma de juego.

“Me gusta mucho Pablo Solari. Después me gusta mucho cómo juega Joan Cruz, Vicente Pizarro también. Bolados físicamente es una máquna, Gabriel Suazo le pone el corazón a cada pelota. Elegir uno sería injusto, pero por gusto mío prefiero a Pablo Solari. Me gusta cómo desenvuelve la jugada, cómo pasa de los rivales tan facil. Yo sólo tengo talento para pegar patadas nada más”, cerró entre risas el defensor de 24 años.