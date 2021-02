“Le pone un planchazo”: liberan audio del VAR durante polémico penal no cobrado a Colo-Colo

El pasado jueves, Colo-Colo y Cobresal repartieron puntos tras igualar sin goles en el Estadio Monumental, aunque el resultado del partido arrastra una de las polémicas más grandes del Torneo Nacional, pues en la última jugada del encuentro, el juez Francisco Gilabert desestimó un posible penal contra Maximiliano Falcón tras un cruce de Pablo Cárdenas.

A dos días de este hecho, el árbitro continúa en el ojo del huracán, ya que la ANFP dio a conocer el diálogo que mantuvo con sus colegas del VAR tras la jugada en cuestión, quienes le advirtieron que efectivamente existió la falta y se debía cobrar la pena máxima a favor del Cacique, pero este hizo caso omiso y desató la polémica.

En la conversación de los colegiados, desde el VAR advirtieron que el jugador “le pega, le pone un planchazo, y el de Cobresal nunca toca la pelota”. Sin embargo, el referí explicó su decisión de no cobrar la falta: “Es una jugada de balón dividido. Si bien puede tocar al blanco, no me parece para penal. Es una jugada completamente de fútbol”.

Tras ello, se le incita al árbitro principal del partido a revisar la jugada en la pantalla, donde retoman el diálogo. “Para mí es penal. El jugador de Cobresal no toca la pelota, y después que el blanco le pega le da con la plancha en el tobillo”, insistió Héctor Jona, encargado del video arbitraje.

“Perfecto. Sigo viendo lo que vi en el partido, es un contacto, pero no me da para penal”, contraargumentó Gilabert. Finalmente, pese a que toda la cabina del VAR coincidió en que sí existió la falta, el juez mantuvo su decisión: “No voy a cobrar penal, voy a ir con balón a tierra”.

Cabe destacar que, según información de ADN Deportes, el Cacique tomará cartas en le asunto y denunciará a Francisco Gilabert ante la Comisión Arbitral de la ANFP, quien incluso no dirigirá durante la fecha final del campeonato.

Pese a que aún hay frustración en Macul por esta situación, Colo-Colo ya piensa en lo que será su último duelo del torneo, donde intentará zafar del partido por la permanencia ante O’Higgins en Rancagua. El duelo está pactado para este domingo a las 18:00 horas, y podrás seguir todos los detalles junto al equipo de ADN Deportes.