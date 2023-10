Cristóbal Urrutia: del violín barroco a la gestión de orquestas

Partió como violinista especialista en barroco, y como tal, trabajó con varios de los directores y agrupaciones europeos más avezados en ese repertorio. Luego, tuvo el mérito de fundar de la nada una agrupación profesional, la Orquesta de Cámara de Valdivia, que empezó a operar en 2010. Primero fue su director musical y de ahí pasó a la dirección ejecutiva.

Ahora, Cristóbal Urrutia Del Río asumió la gerencia de la Corporación Cultural Universidad de Concepción (CORCUDEC), que gestiona una de las principales orquestas del país: la Sinfónica U. Concepción.

La primera es una orquesta pequeña, compacta, y la segunda es un conjunto de gran tamaño, capaz de abordar el gigantismo sinfónico de Mahler o Strauss. “La lógica de administración”, cuenta Urrutia en entrevista telemática con ADN. “La diferencia no va por el tamaño de las orquestas sino en que el equipo administrativo aquí en Concepción es bastante más grande, y al haber más gente se hace más sencillo gestionar algunas cosas. Eso da espacio para temas de largo aliento, y para la visión de largo plazo”.

En este período de instalación en su cargo, Urrutia tiene claras las metas en lo macro: “Como corporación hay que buscar formas de potenciar la relación con la comunidad, partiendo con la gente de la propia universidad, que es un grupo bastante grande. Y por supuesto, desarrollar audiencias no solo en Concepción, sino que también a nivel regional. Tiene que haber un enfoque hacia el público general, pero eso equilibrado con un crecimiento artístico”.

“Espero que cuando deje la corporación en el tiempo que sea, haya habido un cambio para bien en todo aspecto. En cuanto al “como”, es el trabajar con las personas, de manera transparente, conversada, participativa y razonadas. En lo interno hay que dar las condiciones para que cada uno haga su trabajo de la mejor manera”, complementó Cristóbal Urrutia.

Como habíamos reportado en ADN, la orquesta celebró sus 71 en julio pasado, retomando su espíritu programático, luego de un período de propuestas desenfocadas, y ajenas a lo que es una agrupación sinfónica. Y muchos se preguntan si se va a contar con un director titular, rol que no habido en Concepción desde hace un largo tiempo. “Sí, está sobre la mesa, en conversaciones”, contesta enfáticamente Urrutia, “es fundamental en mi propuesta, y espero que en el menor plazo posible tengamos un director titular para la orquesta”.

En cuanto a lo que queda de 2023, Urrutia destaca la continuidad del Chile Opera Festival. “Este año tenemos cuatro actividades: el concurso de canto lírico, el ‘Requiem’ de Verdi, ‘Tosca’ de Puccini, en versión de concierto pero con una propuesta basada en la iluminación, y finalizando en diciembre con la ópera chilena ‘El Corvo’ de Remigio Acevedo, que contará con dirección de Víctor Hugo Toro y régie de Gonzalo Cuadra”. Y sobre el 2024, el gerente anuncia de momento, que está la idea de continuar con la ópera, formato con que la orquesta ha cosechado sendos triunfos artísticos.

Sobre si extraña dirigir una orquesta o tocar el violín, responde Cristóbal Urrutia: “Sí, se echan de menos ambas cosas, a veces me gustaría poder volver esporádicamente a esas actividades, pero uno toma decisiones en la vida, y no me arrepiento de nada. La gestión de orquestas es lo que más me llena, porque implica generar un beneficio en una comunidad”.