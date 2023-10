El artista puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a la audiencia con una actuación en los Premios Billboard de la Música Latina que dejó a todos boquiabiertos. Con un despliegue visual y musical impresionante, el Conejo Malo demostró por qué es uno de los artistas más influyentes y populares de la música latina actual.

Bad Bunny comenzó su actuación en un escenario con una atmósfera de hoguera junto a la playa mientras interpretaba Moscow Mule. Su atuendo, un mono vaquero azul y una gorra de los L.A. Dodgers, le daba al puertorriqueño un estilo auténtico y relajado.

La actuación continuó con una transición sorprendente al ritmo del dembow dominicano en Tití me preguntó y luego suavemente a Neverita. Durante este segmento, Bad Bunny interactuó con la audiencia y se bajó del escenario para saludar al público, creando un momento emocionante y cercano con sus fanáticos.

La performance de Conejo Malo

El escenario se transformó nuevamente mientras Bad Bunny cantaba Where She Goes y Un preview. Esta vez, la ambientación recreaba una escena neoyorquina con pizzerías y un Rolls Royce. El artista estuvo acompañado por un grupo de bailarines con sombreros de cowboy y botas, creando un contraste visual llamativo.

Uno de los puntos destacados de la actuación fue la impresionante cadena de diamantes que lució Bad Bunny, complementando su atuendo con una gigantesca bota vaquera. Además, la coreografía y el uso del escenario contribuyeron a la experiencia visual y auditiva única que ofreció.

En la ceremonia, Bad Bunny se llevó varios premios, incluyendo los prestigiosos galardones de Artista del Año y Canción del Año por Tití me preguntó. Esto consolidó su posición como uno de los artistas más importantes de la música latina en la actualidad.

Además de Bad Bunny, durante el evento también se presentaron otros artistas como Los Ángeles Azules, Calibre 50, Chiquis, Eddy Lover, Eladio Carrión, Farruko, Grupo Frontera, La Factoría, Los Sebastianes, Manuel Turizo, Marc Anthony, Marshmello, Myke Towers, Nicki Nicole, Olga Tañon, Pepe Aguilar, Peso Pluma, Sky Rompiendo, Sofía Reyes, Tini, Ximena Sariñana, Yandel e Yng Lvcas.