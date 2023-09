Spotify instaura oficialmente el Día de Shakira en septiembre

En días pasados en redes sociales, la iniciativa Shakira merece un día, llevada a cabo principalmente en Colombia, capturó el corazón de sus fans no solo en dicho país, sino a lo largo de América Latina, donde a través del hashtag los aficionados se podían unir a la conversación mientras compartían las principales razones por las que la artista merece una celebración.

De pasar de ser una conversación digital, Spotify decidió traerlo a la realidad al rendir un homenaje a Shakira como artista, a su gran legado y por supuesto a sus fans, declarando el 29 de septiembre como el Día de Shakira.

“Cuando escuché sobre el Día de Shakira, ¡mi reacción inicial fue de emoción total! Me hizo sonreír y sé que mis padres estarán orgullosos de verlo”, mencionó la colombiana en conversación con el blog For The Record de la plataforma musical.

Más de 157 millones de playlists

Sin duda, la mujer detrás de Antología ha dado innumerables razones para homenajearla y celebrar su legado; no solo en Colombia sino en Latinoamérica y el mundo, ya que así como sus caderas no mienten, las cifras de Spotify tampoco: a la fecha, son más de 157 millones playlists que contienen canciones de la colombiana a nivel global.

“El papel que han jugado mis fans en mi carrera es imposible de cuantificar. Han sabido entenderme mejor que nadie y me han llevado hasta donde estoy hoy con su apoyo inquebrantable”, declaró la intérprete.

“Un momento notable en mi carrera desde que debuté mundialmente con Dónde Están Los Ladrones es haber cantado en 3 copas del mundo, haber participado en un Super Bowl y haber debutado en el Top 10 de Billboard después de más de 30 años”, agregó la artista en reflexión de su brillante carrera.

¿Por qué el 29 de septiembre?

Desde Spotify explicaron que la elección del 29 de septiembre para celebrar el Día de Shakira se debe a que aquel día de este 2023, Dónde Están Los Ladrones cumple 25 años. A modo de festejo, la plataforma habilitó una playlist especial dedicada a los grandes éxitos de la colombiana.