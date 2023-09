Melissa Aldana, exponente del jazz nacional haciendo patria en Nueva York: “Mi papá siempre me dijo que en Chile no iba a poder crecer”

En el Ciudadano ADN estamos siempre atentos a la música nacional. Por eso conversamos con Melissa Aldana, saxofonista chilena que se presentará este 14 de septiembre en el Teatro Nescafé junto a Holman Trío.

“Yo creo que estoy en muy buen momento. Mi carrera siempre va constantemente evolucionando y cambiando, pero que ahora estoy finalmente en un momento en que puedo hacer solamente lo que quiero hacer y presentar lo que quiero presentar. Me ha tomado muchos años poder dedicarme a una sola cosa”, comenzó diciendo la intérprete al inicio de la conversación.

El pasado y presente de Melissa Aldana

La músico nacional lleva viviendo 15 años en Estados Unidos y 3 en Nueva York, en lo que ella denomina como “una evolución súper lenta”.

“Primero tuve que tener un manager y luego tuve que poder ganar toda la plata para pagar el arriendo y sobrevivir. Cuando empiezo a ver cuánto tiempo ha pasado y dónde estoy ahora, veo que han pasado muchas cosas”, comentó.

En esa misma línea, Melissa Aldana expresó que el proceso “todavía cuesta”. “Es un proceso constante que no tiene que ver mucho con lo interno. Tiene que ver con el crecimiento como músico, mantener la carrera, poder crear las circunstancias para tener las experiencias que quiero tener y llevar a cabo lo que tengo en mente con mi banda”, relató la artista, quien luego aseguró que “siempre tuve muy claro que me quería ir”.

Reflexiones sobre una familia de jazz

Melissa Aldana tuvo la suerte de crecer con un padre jazzero, Marcos Aldana, quien fue su primer mentor. “Para mí fue súper importante tener un profesor que de chica me dijo ‘Charlie Parker es el músico más importante del mundo’ y que me hizo transcribir 100 solos hasta cuando tuve 15 años. Tener ese tipo de experiencia no es algo que uno aprende en Berklee o en Nueva York“, dijo.

“Mi papá siempre me dijo que en Chile no iba a poder crecer y ni él ni mi abuelo tuvieron la experiencia de vivir afuera. Pero sí me dio a entender la importancia de que lo más importante es cuán fuerte eres con tu instrumento y cuán profundo haces el trabajo que estás haciendo”, expresó Aldana sobre su padre, un prócer del género en nuestro país.

Por otra parte, Melissa Aldana hizo un llamado para asistir a su concierto y comentó que “es como invitarlos a ser parte de una historia que vamos a construir juntos en ese momento, en realidad”.