Mon Laferte adelanta lo que será su nuevo álbum: “Intenté ser más honesta que nunca”

El pasado 24 de agosto Mon Laferte estrenó Tenochtitlán, su más reciente single, el cual se suma a Te juro que volveré, las primeras dos probadas de los que será su octavo álbum de estudio.

Ciudadano ADN conversó con la chilena radicada en México, quien explicó el trasfondo de esta nueva propuesta musical y lo qué la llevó a escribir estas nuevas canciones.

“Me han tratado así muchas veces”

“¿Cuánto le costó? ¿Quién se la cogió? Si es una puta sudaca tercermundista. Nadie le parió ¿De dónde apareció? La mina se cree artista”, expresa Mon Laferte en Tenochtitlán, letra que compartió nace de vivencias personales.

“Me han tratado así muchas veces en la vida, desde que era chiquitita hasta ahora En redes sociales la gente puede ser muy violenta porque deshumanizan a las figuras públicas, a los artistas, y es algo que me ha pasado y que me sigue pasando. Yo creo que a todos nos pasa, no me pongo como una víctima, sino que creo que toda la gente está expuesta siempre al señalamiento, a que te juzguen”, dijo la cantante.

“Yo ahora me lo tomó mucho más relax, me doy cuenta que no es personal, y muchas veces pienso que la misma persona que me pone como cosas superviolentas en redes, tal vez si nos conociéramos, nos tomáramos un cafecito, nos daríamos cuenta que tenemos muchas cosas en común, más de las que creemos”.

Invitación a la reflexión

Bajo ese contexto, Mon Laferte manifestó que Tenochtitlán “invita a la reflexión de quienes somos como sociedad, porque todos hemos estado en ambos lugares, siempre hemos sido los señalados y también hemos juzgado. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.

Respecto a cómo se vendrá este nuevo álbum, Mon Laferte adelantó que “el disco ya está grabado“, proyecto en el que la artista intentó entregar mayor “profundidad”.

“Intenté ser superhonesta con la gente, más honesta que nunca. Te juro que volveré habla de la migración, que no está tan presente en mi música. Habla de las promesas, de venir por mi abuela, darle una buena vida y no cumplí porque falleció antes de mi éxito masivo”, complementó la chilena.

Respecto a cómo aportó la maternidad a este trabajo más íntimo, Mon Laferte sinceró: “Me cambió mucho mi ADN después de la maternidad, me puse a reflexionar mucho más, en muchas cosas siento que perdía tiempo”.

Experimentando

Sobre la propuesta sonora que tendrá este octavo álbum, la cantante de Amárrame comentó: “Quería que fuera electrónico, que lo pudiera hacer con mi computadora”.

“Me aburro de hacer lo mismo, entonces siempre intento hacer algo nuevo (…) Te juro que volveré cuando salió los fans se espantaron, porque mi voz está distorsionada, y es lo que quería: la canción tiene un tono grave y lo baje, porque así es la cumbia bajada que hacen en el norte de México, y quería mantener esa estética y experimentar“, apuntó la artista.

Finalmente, consultada por una posible gira, Mon Laferte comentó: “Este año decidí no dar conciertos, la idea es retomar el tour el otro año y obviamente voy a estar tocando en Chile”.