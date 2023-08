Nito Mestre y los secretos para llegar con entusiasmo a los 71 años: “No tomo alcohol desde hace 26 años”

En el Ciudadano ADN conversamos con el cantautor argentino Nito Mestre, quien estará girando por el país durante este mes.

La mítica figura del rock argentino se presentará este 9 de agosto en el Teatro Nescafé de las Artes en un concierto que tiene sus entradas completamente agotadas. Sin embargo, para aquellos fanáticos que se quedaron fuera hay otras posibilidades: el 11 de agosto dará un show en Enjoy de Viña del Mar y el 12 en Espacio Marina de Concepción.

Nito Mestre y el trabajo de cumplir años

La actual gira de la leyenda del rock argentino celebra sus 50 años de carrera y es en este contexto en que él cumplió también 71 años de vida. ¿Cómo suele recibir esta fecha Mestre? El artista comentó que “no soy de festejar ni pido regalos”.

A pesar de que el compositor aseguró que no le gustan mucho las celebraciones, relató que una vez hizo una fiesta bajo el contexto en que lo decretaron personalidad destacada de la cultura en Buenos Aires. “Así me traían torta y festejábamos”, dijo de manera risueña.

En esa misma línea, Nito Mestre reveló que le gusta celebrar sus cumpleaños cantando. “Dicen que trae buena suerte y trabajo”, expuso.

Los secretos de una vejez juvenil

A sus 71 años, Nito Mestre presenta un entusiasmo y gusto por viajar a presentar su música digno de alguien mucho más joven. “Me gusta el hecho de estar moviéndome. Soy muy inquieto… parezco tranquilo, pero soy todo lo contrario”, confesó.

Acto seguido, el artista trasandino dio algunas luces sobre las cosas que hace y que provocan que se mantenga saludable.

“Me gusta caminar muchísimo: camino 60 o 70 cuadras por día. Cuando puedo, nado; trato de comer liviano; no tomo alcohol desde hace 26 años y tampoco fumo ni me drogo. Son cosas que colaboran enormemente a que pueda seguir, si no, no estaría acá”, comentó.