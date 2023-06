“Se habló mucho de mi cuerpo”: Princesa Alba comparte los desafíos que ha enfrentado en la industria musical

El pasado viernes, Princesa Alba estrenó su más reciente single, Baby Oficial, canción en la que incursiona en la bachata y ritmos tropicales, siempre centrado en el amor.

Bajo este contexto, Ciudadano ADN conversó con la cantante chilena, quien afirmó estar “muy contenta” con el lanzamiento de la que denominó “una bachata pop”.

“Me encanta experimentar, es lo que me va manteniendo viva y con ganas de crear, así que estoy superdispuesta y superentregada a cualquier género, para seguir haciendo música. La verdad es que me gusta mucho ir variando”, señaló la intérprete respecto a la búsqueda de nuevos sonidos que presenta este single.

En cuanto al tema del romance planteado en Baby Oficial, Princesa Alba dijo: “Mi generación y las que vienen detrás mío, son superlibres, con relaciones abiertas, o poliamor y yo soy más romántica y me gusta ser polola”.

Mujeres en la escena

Aprovechando la instancia, Princesa Alba analizó la escena musical chilena, en especial la presencia femenina en el género urbano y expuso: “Son increíbles, ellas vienen a rayar a la cancha y a mostrar lo que va a pasar los próximos años”.

En ese sentido, la cantante resaltó la importancia de voces de mujeres en la música, en especial por las letras, revelando haber pasado un mal momento al inicio de su carrera por los comentarios sobre su físico.

“Cuando partí mi carrera (las letras) fueron una piedra angular porque se habló mucho de mi cuerpo, se habló muchísimo, entonces yo ahí levanté la bandera del feminismo y decir ‘no tienen por qué juzgarme, si quieren juzguen la música, puede no gustarles, está bien, pero de ahí a que comenten sobre mi cuerpo, no”, cerró Princesa Alba.

