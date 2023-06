Angelo Pierattini y su admiración por Zalo Reyes: “No hay tributo que esté al alcance de su legado”

En el Ciudadano ADN conversamos con el cantante nacional Angelo Pierattini, a raíz del lanzamiento de su más reciente disco, “Sara”, el que tendrá una presentación en la Sala Ceina este 29 de junio.

La otrora voz del emblemático grupo Weichafe participó en el sentido homenaje a Zalo Reyes en los Premios Pulsar, junto a Francisco Victoria y Cristóbal Briceño. Sin embargo, la relación con el fallecido cantante no se remite solo a eso, pues tuvo la oportunidad de compartir con él en más de alguna ocasión.

“Estuve este domingo tributando al ídolo, con quien tuve la oportunidad de conocerlo y cantar con él”, dijo Pierattini, mientras de fondo sonaba su cover de “Mi prisionera”, en la que grabó junto al “Gorrión de Conchalí”.

Angelo Pierattini y su admiración por Zalo Reyes

Respecto a la obra incluída en “Sara”, el rockero dijo que “esta grabación es su última grabación en vida y es una colaboración que hicimos con el mismísimo Zalo”.

“Yo creo que al Zalo se le debe mucho, no hay tributo que esté al alcance de su legado. Es uno de los cantantes que tiene un arraigo popular que ha dado mucho por la música”, expresó.

En esa misma línea, el compositor aprovechó de hacer una reflexión sobre la figura del denominado “Rockstar de pueblo”. “La televisión lo pisoteó harto durante harto tiempo y él lo resintió así. Yo lo conversé con él, pero él se aferraba a su pueblo”, comentó.

“Él me decía ‘yo no necesito a la tele para seguir tocando y para sobrevivir, me da lo mismo'”, relató.

“Sara”, un disco personal

Por otra parte, Angelo Pierattini aprovechó de explicar un poco los detalles de este disco conformado por diversas canciones del recuerdo, en colaboración con artistas de la talla de Manuel García y Masquemusica.

“Sara” no es solo el nombre del trabajo más reciente del cantante nacional: es también el nombre de su madre. “Apareció el nombre de ella en estas canciones que yo escuchaba desde chico, las que rebelan de alguna manera la relación que mis padres tenían”, comentó.

“Fue un honor poderle dedicar un disco a mi madre”, agregó.