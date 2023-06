Tom Morello en Chile: todavía quedan entradas disponibles para ver al legendario guitarrista de Rage Against The Machine

Tom Morello, el legendario guitarrista conocido por su trabajo en Rage Against The Machine, regresará a nuestro país en unos pocos días. El explosivo músico anunció un show en solitario en Chile, luego de que la banda tuviera que cancelar su gira del regreso.

Su épico concierto está programado para el 6 de junio en el Teatro Caupolicán. A partir de las 21 horas, Morello presentará en vivo sus más recientes discos, The Atlas Underground Fire y The Atlas Underground Flood, ambos lanzados en 2021. Además de grandes éxitos de su paso por Rage Against the Machine, Audioslave y Prophets of Rage.

El guitarrista aseguró que está muy emocionado por encontrarse con el público chileno. “Los shows favoritos de mi vida han sido en Sudamérica, y probablemente la audiencia más grandiosa que he visto en mi vida fue cuando Rage Against the Machine tocó en The Battle of Santiago en 2010″, mencionó.

“Nunca he visto un público como ese en ninguna parte del mundo y diría con certeza que los fans chilenos son el mejor público de rock del planeta“, agregó sobre sus fanáticos en el país.

“Es muy emocionante poder volver a uno de mis países favoritos para tocar el trabajo de toda mi vida”, agregó sobre su selección de canciones para el show que tendrá en Santiago.

¿Dónde comprar entradas?

Aún quedan entradas para este imperdible concierto de Tom Morello, y las puedes encontrar a través de Puntoticket.

Los precios van desde los $41.940 para Platea Alta. Mientras que las entradas con precios más altos están a los $114.170, en los distintos Palcos del Teatro Caupolicán.