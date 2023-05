Manifestante con una bandera israelí irrumpe en el escenario durante show de Roger Waters en Frankfurt

En medio de la polémica por antisemitismo de Roger Waters, un manifestante se subió al escenario durante su concierto en Frankfurt ondeando una bandera israelí.

Grupos de manifestantes dispersos entre la multitud también ondearon grandes banderas israelíes en lo que pareció ser una respuesta coordinada. Cabe recordar que Waters fue duramente criticado por fanáticos alrededor del mundo a causa del traje que utilizó en su show, que tenía un gran parecido a los uniformes usados por los oficiales nazi de la SS.

Los manifestantes también cantaron brevemente “Am Yisrael Chai” (El pueblo de Israel vive) desde las gradas mientras aplaudían.

#HERO ! This brave man rushes the stage where antisemite Roger Waters was just playing in Frankfurt and waves Israeli flag. Meantime, you hear supporters chant “Am Yisrael Chai” (People of Israel live). 💪🇮🇱 pic.twitter.com/xWfBGMNvMR

A primera hora del día, grupos de manifestantes protestaron contra el concierto, que las autoridades de Frankfurt habían intentado inicialmente impedir que se realizara. Sin embargo, Waters impugnó con éxito la medida ante un tribunal local.

El ex líder de la banda, que en los últimos años ha desatado varias polémicas por sus acciones y comentarios antisemitas, está siendo investigado por la policía alemana por incitación al odio, después de que apareciera vestido de nazi durante un concierto en Berlín a principios de este mes.

This is Roger Waters in Germany dressed up head to toe as a NAZI officer complete with SS guards firing off machine gun blanks at his concert as part of his whole lifelong obsession with Jews.

Totally Normal. Not insane and definitely not antisemitic. pic.twitter.com/NqojGTgIpF

— Ron M. (@Jewtastic) May 26, 2023