Cada vez más cerca de Chile: Blur confirma fecha en Argentina

Aunque este año el festival Primavera Sound no se llevará a cabo en Santiago, esto no significa que la banda no pasará por Chile. Aunque todavía no hay un anuncio oficial, sí hay fuertes rumores de que Blur podría venir a Chile durante este año. Se espera que la banda incluya nuestro país en su nueva gira, según los reportes internacionales sobre su gira por Sudamérica.

Cabe recordar que 2023 marca el regreso de Blur a los escenarios y a la música, con su primera gira oficial en años. Además, la banda ya anunció su nuevo disco, The Ballad of Darren, que se lanzará el 21 de julio y tendrá 10 nuevas canciones.