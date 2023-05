“Será recordado como un alma amable”: muere a los 59 años Andy Rourke, bajista de The Smiths

Este viernes 19 de mayo a la edad de 59 años y producto de un cáncer de páncreas, murió Andy Rourke, quien fue bajista de la banda inglesa The Smiths. Una agrupación en la que fue parte de sus grandes éxitos, como There is a ligth that never goes out o This charming man.

Fue su compañero de grupo, Johnny Narr, quien a través de una publicación en Twitter, anunció su muerte. “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke. Andy será recordado como un alma amable y hermosa por aquellos que lo conocieron y como un músico superdotado por los fanáticos de la música. Solicitamos privacidad en este triste momento“, expuso.

Rourke, quien nació en Manchester en 1964, no fue parte de The Smiths desde sus inicios. Una agrupación fundada por Johnny Marr y Morrissey a principios de los ochenta, y por la cual pasaron varios bajistas. Hasta que llegó Andy Rourke gracias a su talento y a su amistad con Marr desde tiempos del colegio.

Con la banda inglesa, Rourke participó en sus cuatro álbumes: The Smiths (1984), Meat Is Murder (1985), The Queen Is Dead (1986) y Strangeways, Here We Come (1987). Una producción musical que ha recibido elogios por parte agrupaciones como Blur, Suede y Oasis.

No solo tocó con The Smiths

Los problemas con las drogas de Rourke, quien durante dos décadas tuvo problemas con la heroína, y la tensión entre Morrisey y Marr, afectó la permanencia de este bajista en la banda y también, respectivamente, la continuidad de The Smiths.

Sin embargo, Andy Rourke no solo fue conocido por su paso en The Smiths. Sino que también, prestó su bajo para discos de Sinéad O’Connor, The Pretenders, Badly Drawn Bo y Ian Bronw. Además, de que también formó parte de varias bandas, como Freebass y D.a.r.k, última agrupación en la que estuvo con la cantante de Cranberries, Dolores O’ Riordan.

En sus últimos años de vida residió en Nueva York, donde concedía entrevistas en las que siempre le preguntaban por The Smiths. Las que él se tomaba con humor. “Sí, conservo la nota de despido que me escribió Morrissey. De hecho, la tiene mi exmujer. Espero no encontrármela algún día a la venta en ebay“, dijo una vez, según consignó El País.