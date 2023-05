Kate Middleton, Princesa de Gales, tuvo una breve, pero sorprendente participación en la final de Eurovisión 2023 este sábado 13 de mayo, donde apareció en un video de introducción interpretando el piano.

La aparición de la princesa fue grabada hace unas semanas en uno de los salones del Castillo de Windsor, donde se la puede ver tocando una melodía en el piano para apoyar a los habitantes de Ucrania, que hace más de un año sufren por la guerra y la ocupación de Rusia.

En la oportunidad, la Princesa de Gales usó un vestido azul para representar a Ucrania, además de unos aros que pertenecieron a la Reina Isabel II, según indicó la prensa británica.

Kate Middleton toca el piano desde pequeña, y volvió a practicar durante la cuarentena obligada por la pandemia de covid-19, mientras que sus presentaciones públicas han sido escasas; la primera vez que lo hizo fue en la víspera de la Navidad hace dos años, en un concierto de villancicos navideños televisado con el cantante Tom Walker en la Abadía de Westminster.

La final de Eurovisión 2023 es transmitida en Chile por Canal 13.

A royal welcome to the #Eurovision Grand Final 👑 pic.twitter.com/ioKFjC9oph

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023