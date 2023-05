The Cure en Chile: Robert Smith confirma visita para este año

La banda británica The Cure ha causado expectación en sus fanáticos latinoamericanos, tras confirmar que están negociando sus visitas a varios países de la región.

La gira por Sudamérica fue anunciada hace un mes por su vocalista Robert Smith en su cuenta de Twitter, pero en ese momento no se entregaron detalles sobre las fechas y los países confirmados.

“Detalles de los shows en México y siete de los doce estados soberanos de Sudamérica antes de fin de mes“, dijo Smith en esa ocasión.

PS. DETAILS OF SHOWS IN MEXICO AND SEVEN OF THE TWELVE SOVEREIGN STATES OF SOUTH AMERICA BEFORE THE END OF THE MONTH… #ShowsOfALostWorld2023

— ROBERT SMITH (@RobertSmith) April 4, 2023