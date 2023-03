Red Hot Chili Peppers en Chile: dónde comprar y valor de las entradas

Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y John Frusciante, conocidos mundialmente como Red Hot Chili Peppers, vovlerán a presentarse en nuestro país los días 19 y 21 de noviembre en el Movistar Arena de Santiago de Chile.

La banda californiana traerá consigo las canciones favoritas de los fans, como Under the Bridge y Californication, así como de sus álbumes más recientes, Unlimited Love y Return of the Dream Canteen, lanzados consecutivamente en 2022. Ambos álbumes fueron producidos por Rick Rubin, colaborador y confidente creativo desde hace mucho tiempo.

La banda inició su gira mundial en junio de 2022 y ya ha recorrido Europa, Estados Unidos y Australia, tocando shows con entradas agotadas en los estadios más importantes del mundo.

¿Dónde comprar entradas?

La venta de entradas comenzará el próximo lunes 27 de marzo a las 11 am, con una preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia, tanto para el show del 19 y del 21 de noviembre.

La venta general para Red Hot Chili Peppers comienza el miércoles 29 de marzo a las 11.01am. Ambas serán a través del sistema PuntoTicket.

Revisa aquí los valores: