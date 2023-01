Panic! At The Disco anuncia su separación después de 19 años

Brendon Urie confirmó que Panic! At The Disco “ya no existe”, y que la banda se separará de manera oficial después de completar su tour por Europa e Inglaterra.

El principal motivo de la separación es que Brendon y su esposa Sarah Urie están esperando un bebé, por lo que el cantante se tomará un tiempo para centrarse en estar con su familia.

Desde que Panic! At The Disco se formó en 2004, la banda ha pasado por múltiples cambios de formación. El grupo comenzó como un cuarteto con Brendon Urie, Ryan Ross, Brent Wilson y Spencer Smith. Sin embargo, en 2016, Ryan, Brent, Spencer (y sus sustitutos, Jon Walker y Dallon Weekes) abandonaron el grupo y Panic! se convirtió en un proyecto en solitario de Brendon.

“Voy a cerrar este capítulo de mi vida”

El miembro fundador de la banda oficializó la noticia esta tarde a través de un post en Instagram: “Hemos tratado de mantenerlo en secreto, aunque algunos de ustedes ya se han enterado… ¡Sarah y yo estamos esperando un bebé muy pronto! El prospecto de ser padre y ver a mi esposa convertirse en madre es a la vez humilde y emocionante. Estoy deseando empezar esta nueva aventura“.

Brendon explicó entonces que su inminente paternidad le ha llevado a decidir poner fin a Panic. “Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y centrarme en mi familia, y con ello Panic! At The Disco dejará de existir”.

Finalmente, Brendon agradeció a todos sus fans escribiendo: “Gracias por todo su inmenso apoyo a lo largo de los años. Me he sentado aquí tratando de encontrar la manera perfecta de decir esto y realmente no puedo expresar con palabras lo mucho que significan todos para nosotros.”

Panic! At the Disco se presentará por última vez el 10 de marzo en Manchester, Inglaterra.