Nueva tendencia de Twitter culpa a Brendon Urie de Panic! At The Disco de todos los males del mundo

Esta semana se originó una nueva tendencia en redes sociales, la cual tiene como protagonista a Brendon Urie.

En esta “broma”, el vocalista de Panic! At The Disco es culpado por ocasionar todos los males del mundo.

Varios usuarios y usuarias de Twitter publicaron montajes con fotografías del músico, acusándolo de provocar el fin de The Beatles y One Direction, de ser responsable del Covid-19 o incluso del cierre de Toys R Us y la extinción de los osos polares.

La broma fue creada por otro usuario, que responde por @razziplier, y que pidió “normalizar culpando a Brendon Urie por cosas que no hizo”.