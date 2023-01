Un homenaje que pocos músicos han tenido es llegar a las estampillas del Correo Real de Gran Bretaña, algo que desde ya puede contar la banda de heavy metal Iron Maiden, que tendrá 12 sellos postales para recorrer su trayectoria musical.

Las estampillas, que salen a la venta este jueves 12 de enero tienen imágenes icónicas de la banda londinense, desde conciertos en vivo hasta su el legendaria mascota, Eddie.

Las imágenes de las estampillas van desde la década de los 80 hasta 2018 y en ellos aparecen los integrantes de Iron Maiden, en distintos conciertos a lo largo de su historia.

Además, hay cuatro sellos especiales dedicados especialmente a Eddie: ‘Iron Maiden’ Eddie, ‘The Trooper’ Eddie, ‘Aces High’ Eddie y ‘Senjutsu’ Eddie.

Al respecto, Steve Harris, fundador y bajista de la banda señaló que “todos estábamos absolutamente asombrados cuando escuchamos por primera vez sobre el proyecto conmemorativo, e igualmente nos quedamos sin palabras cuando vimos los sellos por primera vez. Se ven magníficos y creo que realmente capturan la esencia y la energía de Maiden. Todos estamos muy orgullosos de que Royal Mail haya elegido honrar el legado de la banda de esta manera y sabemos que nuestros fanáticos se sentirán de la misma manera”.

Con esto, la banda de heavy metal se convierte en el quinto grupo musical en aparecer en una emisión de sellos del Correo Real, después de The Beatles en 2007, Pink Floyd en 2016, Queen en 2020 y los Rolling Stones en 2022.

We’re very proud and excited to announce that Royal Mail are to honour Iron Maiden with a set of special stamps!

