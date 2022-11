Joan Manuel Serrat reflexiona sobre el futuro tras gira de despedida: “Dejo los escenarios, pero no dejo la vida”

El gran artista español Joan Manuel Serrat se presentará en el país este sábado 12 y domingo 13 de noviembre con su show “El Vicio de Cantar 1965-2022″, por medio del cual se despedirá de los escenarios y de sus fans chilenos.

Debido a esto, el Ciudadano ADN estuvo presente en la conferencia de prensa que dio el artista en su llegada al país, en donde detalló su futuro y comentó su importante relación con Chile.

“Dejo los escenarios, pero no dejo la vida”

El primer concierto de Joan Manuel Serrat en el país se realizó en 1969, en el Teatro Municipal de Santiago, evento que estuvo coordinado por el gran Raúl Matas y que inició una larga relación del artista con el territorio.

Esta larga historia del intérprete de “Hoy puede ser un gran día” con Chile le ha dejado un largo listado de amigos, con los cuales el cantante afirmó que espera poder reunirse.

“No he podido ver a ninguno, llegué (el miércoles) un poco tarde, pero supongo que los veré a casi todos, porque si no los veo de una forma los veré en otra y cuando deje de subirme a los escenarios, haré lo imposible por no perder los contactos y los afectos que la vida me ha permitido tener”, dijo el cantante.

“Dejo los escenarios, pero no dejo la vida y dentro de la vida están los amigos”, agregó.

Relación con sus fans

En esa línea, respecto a su relación con sus fanáticos y fanáticas chilenas, Joan Manuel Serrat expresó: “A medida que va avanzando, evidentemente las emociones se vuelven más profundas, más intensas”.

“A medida que esta gira se acaba, sube el voltaje del encuentro con la gente y sube especialmente la simbología que hay detrás de cada uno de estos encuentros”, complementó el intérprete de Cantares.

Consultado por su futuro tras su retiro de los escenarios, Joan Manuel Serrat manifestó estar indeciso respecto de qué hacer con su carrera. “Lo que es seguro es que buscaré algo que no me haga madrugar”, dijo.

“No estoy presionado por lo que voy a hacer. Lo que tendré, seguro, es mantener un poco atados los caballos para que no me empujen a hacer cosas y trabajar lo más posible el pensamiento que la acción”, señaló el cantante español.

“Vivimos haciendo muchas cosas, yendo cada vez más rápido, más deprisa (…) pero en fin, es muy hermoso poder responder que no sé qué voy a hacer”, cerró el artista.

Joan Manuel Serrat se presentará en Chile con su gira de despedida,”El Vicio de Cantar 1965-2022″, este 12 y 13 de noviembre, a las 21 y 19 horas respectivamente, en el Movistar Arena, y aún hay tickets disponibles para el show de este domingo a través del sistema Puntoticket.

Además, el cantante estará presente en los estudios de ADN este sábado 12 de noviembre a las 19:00 horas, en donde entregará detalles de esta emocionante despedida de los escenarios de Chile y el mundo.

