Olivia Newton-John: se ha ido una dulce cara y voz del pop

Olivia Newton-John era la dulce voz pop de fines del siglo pasado que recorrió y marcó a una generación. Era el trino de la música mainstream y del Hollywood reluciente de evasión e ilusión.

Con su sonrisa trémula y mirada celestial, nos hicimos los tontos con la edad que decía su identificación, 28 años, cuando interpretó a la niña arito-perla Sandy Olsson en “Grease: Brillantina”, una adolescente de secundaria liada con otro actor pasadito en años haciendo de teenager: John Travolta en chaqueta de cuero, rockabilly, “grasa”, “pato-malo” y parte del elenco de adultos treintones haciendo de nenes de high school.

Gracias a “Grease”, éxito de taquilla de 1978 y con una banda sonora que resulta de las más vendidas del mundo hasta nuestros días, nació la estrella Olivia Newton-John. Cómo olvidar “Hopelessly Devoted to You”, “Summer Nights” y “You’re the One That I Want”; las dos últimas fueron duetos entre Newton-John y Travolta. Con su apariencia de “rubia inocente” se convirtió en un faro de encanto destinado al éxito instantáneo y cuya impronta artística ayudó a definir la estética de la década más larga -aún no parece terminar- e influyente del último siglo en la cultura pop: los años 80s.

Mientras en su carrera musical lograba ganar en cuatro ocasiones los Premios Grammys, imponiendo cinco éxitos número 1 y diez top-10 —y editando dos álbumes número 1 en la década de 1970 de corte country: “I Honestly Love You” y “Have You Never Been Mellow”— supo posicionar el escándalo sobre su angelical figura con el “escandaloso” tema —y su correspondiente videoclip— “Physical”. Una forma de reinventar su carrera con ella de personal trainer en un gimnasio con cuerpos esculpidos, mientras entrena y canta “Te llevé a un restaurante íntimo/Luego fuimos ver una película sugerente/No hay nada más de que hablar/A menos que sea horizontalmente/Hagamos algo físico, físico/Quiero que hagamos algo físico”.

El tema fue prohibido en varias radios de Estados Unidos y en la conservadora Utah en particular por “inapropiado” y el disco que contenía este escándalo, el homónimo “Physical”, fue una placa innovadora, con mucho riesgo y rock.

En el cine Olivia Newton-John siguió forjando su imagen de diva y literal diosa protectora de las artes en “Xanadu”: filme kitsch de culto con rayos y efectos especiales dignos de Instagram donde interpretó a la hija del dios Zeus y madrina de las artes. Bailó y se exigió tanto que llegó a fracturarse el coxis durante el rodaje de este musical.

Compartió créditos en “Xanadu” con una leyenda en su ocaso, Gene Kelly, y asumió la posta en los medios masivos de ser la cara y voz del pop que estaba naciendo, el de los años 80s. Mientras su cercana amiga la cantante Karen Carpenter iba a fallecer en 1983 debido a una anorexia nerviosa, el futuro resplandeciente de Olivia Newton-John fue hacer crecer y ser parte de una década dorada… tan dorada como ella misma, una bomba rubia que de tanto éxito cosechado y por cosechar fue apodada “Olivia Neutron-Bomb”.

Aunque su regreso al cine con Travolta en 1983, “Tal para cual”, una comedia regular no más tirando a malita, no dejó huella en la historia, Olivia Newton-John, logró situarse en el Olimpo del cine y la música de finales del siglo 20 sin contrapesos.

El cáncer de mama descubierto en 1992 le ayudó, decía ella, a dar prioridades a su vida: familia, salud y activismo (ambiental, contra el cáncer de mama). Tocó tres veces en Chile y la última vez fue en 2017 en el Festival de Viña, en cuya conferencia de prensa no alcanzó a comprender tal vez la pregunta más necia formulada en su respetable carrera y que culminó este 8 de agosto de 2022 con el anunció de su partida. Demos gracias que jamás llegó a entender por qué le preguntaban su opinión del coro de la “versión chilena” del tema de “Grease” “You’re the one that I want”.

Adiós Olivia Newton-John. Fuiste enorme suma a la cultura pop que nos constituye a muchos.