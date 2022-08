Las canciones más icónicas de Olivia Newton-John

Este lunes fue confirmado el fallecimiento de la actriz y cantante Olivia Newton-John, luego de una dura y larga batalla contra el cáncer de mama.

Así lo anunció un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram de la estrella de Hollywood:

View this post on Instagram A post shared by Olivia Newton-John (@therealonj)

“Dame Olivia Newton-John (73) falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, inicia el texto con el que confirmaron el fallecimiento de Olivia Newton-John.

En esa línea, la publicación sumó: “Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John. Dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a @onjfoundation”.

Para finalizar, el texto dijo: “A Olivia le sobrevive su esposo John Easterling. Hija Chloe Lattanzi. Hermana Sarah Newton-John. Hermano Toby Newton-John. Sobrinas y sobrinos Tottie, Fiona y Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall y Pierz Newton-John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira y Tasha Edelstein; y Brin y Valerie Hall. – a través de John Easterling, esposo, Olivia Newton-John”.

Las canciones más emblemáticas de Olivia Newton-John

Olivia Newton-John saltó a la fama en el año 1971, con canciones como “If Not for You“, sumando éxitos en 1973 con “Let Me Be There“. También, destacó “Have You Never Been Mellow“.

Sin embargo, su éxito más grande fue en 1978, cuando protagonizó “Grease”, con John Travolta. En la película, Olivia Newton-John interpretó a la icónica Sandy, cinta de la que salieron otras inolvidables canciones como “You’re the One that I Want“, “Summer Nights” y “Hopefully Devoted to You“.