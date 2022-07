Elvis ya está disponible en los cines de todo el país. Es por eso que Ricardo Martínez dedicó su columna Letra y Música a la banda sonora de la película sobre el Rey del Rock and Roll.

Al ritmo de Así habló Zaratustra, el académico de la UDP inició su columna. Esto, como un homenaje directo a la manera en que el legendario cantante iniciaba sus shows en vivo.

“Elvis, cuando hacía sus shows en Las Vegas, comenzaba siempre con esta música clásica que es de las más populares más allá del ámbito de los teatros municipales. Entonces, partía con esta música que creaba una tensión y después aparecía él“, explicó.

“Elvis” bajo el oído de Baz Luhrmann

Baz Luhrmann, director de la cinta, tiene un historial de trabajar en cintas en las que la música es algo más un acompañamiento. Elvis no es la excepción, y es que al igual como lo hizo en Moulin Rouge, mezcló lo antiguo con lo actual para generar una banda sonora particular.

“Es como una reversión. No es que sean solamente canciones de Elvis, sino que están una serie de artistas que son súper importantes“, señaló Martínez mientras de fondo sonaba Vegas, una canción creada por Doja Cat especialmente para el filme.

The King and I es otra canción que viene en la banda sonora del filme de Baz Luhrmann. En este caso, en voces de Eminem y CeeLo Green. Para algunos, podría no haber ninguna conexión entre estos artistas urbanos y el Rey del Rock and Roll, pero según el columnista, en realidad sí las hay.

“Eminem hace un paralelo súper interesante que ambos son blancos que cantaban música de negros. Eminem, con el rap y Elvis con el Rock and Roll. En el fondo lo que hicieron fue tomar esta música y presentarla a una audiencia un poco distinta”, dijo.

De acuerdo al académico de la UDP, el soundtrack del filme “sería un disco hecho como con photoshop”. “Mezclan imágenes y paisajes sonoros. En algunos casos se sacan los samples -de canciones originales de Elvis-, en otros, se ocupa la melodía para hacer una variación”, expuso.

“Es un pool muy rico en términos de la diversidad de ingredientes que lo componen”, agregó Martínez sobre la banda sonora de Elvis.