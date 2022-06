Billy Idol en Chile: el Teatro Caupolicán será el lugar de su primer concierto en el país

En los 80s, Billy Idol se hizo conocido como solista gracias a temas como White Wedding y Dancing with Myself. En ese entonces sus videoclips eran constantemente rotados en el canal MTV y con álbumes como Rebel Yeil pasó a convertirse en un artista de fama internacional. Sin embargo, a pesar de que tenía muchos fans en Chile, nunca cantó en tierras nacionales.

Tuvieron que pasar más de 40 años desde su disco debut como solista, para que este cantante británico se haga presente por primera vez en el país. Él ofrecerá un show único en el Teatro Caupolicán el próximo 1 de septiembre. Concierto en el que estará acompañado de su fiel guitarrista Steve Stevens.

Tras su etapa exitosa en la década de los 80s y la pausa musical que se dio los 90s, desde los 2000 Billy Idol sacó dos álbumes. Su último disco fue Kings & Queens of the Underground en el 2014. Y más adelante, tras siete años sin producir nuevo contenido, en el 2021 anunció un nuevo EP de cuatro temas, The Roadside, que tiene como primer sencillo Bitter Taste.

El “chico malo del rock” llega a Chile con más de 40 millones de álbumes vendidos y una gran cantidad de canciones exitosas. Las entradas para verlo estarán disponibles desde el viernes 10 de junio en Punto Ticket, mientras que los precios rondarán desde los 51.800 pesos en platea alta hasta los 115.000 en palco.

A continuación uno de sus hits más conocidos