Billy Idol en Chile: fecha, lugar y dónde comprar entradas para el concierto

El director del Museo de la Moda, Jorge Yarur, anunció a Radio Futuro que el emblemático cantante Billy Idol se presentará en Chile este año.

Yarur dialogó con el mencionado medio por la inauguración de la muestra por los 60 años del Mundial del ‘62 en Chile. Allí, anticipó el concierto de Billy Idol en Chile en este 2022.

De esta manera, podremos ver por primera vez en el país al autor de icónicos hits como “Cradle of love”, “Dancing with myself”, “Eyes without a face” y “Rebel yell”.

¿Cuándo es el concierto de Billy Idol en Chile?

Según palabras de Yarur, “estamos conversando con Billy Idol, que viene a hacer un concierto en septiembre. Está muy interesado, yo estuve en la casa de él, vi la colección de ropa que tiene, él guarda todo. Y de puros diseñadores. Él es un ícono de la moda, quedé impactado, es un espacio de este porte, lleno de ropa, de puros diseñadores: Vivienne Westwood, Miyake, Gaultier… no, se pasó”.

“Está bien interesado y viene a un recital acá. Así que esperemos que resulte”. Por lo tanto estaría no solamente presentándose con su música, sino además montando algún evento en el Museo de la Moda”, sumó.

¿Dónde comprar las entradas para el concierto?

Como todavía no fue anunciada la fecha exacta ni el lugar, habrá que esperar información oficial sobre la venta de entradas, así como los precios y la plataforma online donde podrán ser obtenidas.

Por ahora, el único show confirmado de Billy Idol en este lado del mundo es el concierto que lo llevará a la Argentina el 11 de septiembre próximo.