Mónica Rincón criticó reunión de Servel con Pancho Malo: “No podía entrar al estadio”

Implacables cuestionamientos ha recibido el presidente del consejo directivo del Servel desde que se reunió con Pancho Malo. Y la última en fustigarlo fue Mónica Rincón, quien aprovechó su minuto de confianza en Tolerancia Cero para hacer una dura reflexión sobre su encuentro el ahora rostro del Rechazo.

“Pancho Malo. Así le llamaban, desde que asumió como una de las caras del Rechazo, ahora le llamarán ‘Pancho Bueno’. Su nombre es Francisco Muñoz, líder de la Garra Blanca, estuvo preso en el 2000 por homicidio, tiene varias denuncias y fue acusado por un jugador de amenazarlo“, inició la periodista, que hizo un repaso a los antecedentes del ex barra brava.

Y luego la periodista prosiguió: “Declaraba orgulloso que la Garra Blanca no le respondía a Estadio Seguro ni a las autoridades, sino que a sus propios referentes”.

La reunión de Pancho Malo con Servel

Más adelante, la comunicadora de CNN Chile pasó a referirse a la polémica reunión de Francisco Muñoz con el director de Servel.

“Y ahora reaparece. ¿Cómo reaparece? En una reunión con el director de Servel. Sí, Andrés Tagle lo recibió. No podía entrar en el estadio de Colo Colo que le había quitado en el algún momento el ingreso, pero sí le abren de par en par las puertas del Servel para pedir garantías para el plebiscito. Y su máxima autoridad hasta se fotografía con él”, criticó Rincón.

Sin embargo, no acabó ahí. Debido a que posteriormente la periodista también se refirió al hecho de que además Pancho Malo carece de representación popular. “No representa ningún partido político, solo un movimiento, dicen que es de extrema derecha, más allá de lo que sea da lo mismo. El Team Patriota, ¿Inscrito? No se sabe dónde, en ninguna parte hasta donde sé“, cuestionó duramente la panelista de Tolerancia Cero.

Antes de terminar con su intervención, Mónica Rincón volvió a fustigar al presidente del consejo directivo del Servel. “¿Por qué Andrés Tagle lo recibió? ¿Recibe a cualquiera que le pida reunión? Evidentemente que no. Cuando se habla de no validar la violencia, cuando se trata de cuidar las instituciones, es impresentable lo del Servel“, reflexionó severamente la periodista.

Y para finalizar, la comunicadora de CNN se refirió al daño que le hace a la institución hechos así. “Un organismo que en su trabajo es razón de tremendo orgullo para Chile, pero que aún tiene algunas cosas que aclarar respecto a la filtración de datos y por sobre todo evitar que esta institución se manche con estas “visitas ilustres’“, concluyó Rincón.