En exclusiva con ADN Te Acompaña, el músico chileno Patricio Zúñiga, más conocido como Tommy Rey se refirió a su larga trayectoria en pos de el aniversario número 40 de la banda de cumbia chilena, la cual celebrarán en Mayo en el Teatro Caupolicán.

“Ha sido una vida muy ajetreada, muy movida, de muchos viajes, no solo acá en Chile, hemos llegado en Chile, desde Arica hasta tierra del fuego” partió comentando.

Bajo la misma, el cantante explicó que la dificultad de dedicarse a la música, es que “muchas veces hemos tenido que estar lejos de la familia, en Fiestas Patrias no es tanto, pero en Año Nuevo, generalmente estamos en otro lado tocando, lejos de Santiago, y no podemos estar con la familia. Pero, el trabajo es así, y vale la pena porque son momentos muy buenos (…) estos años de la pandemia no, no hemos trabajado para Año Nuevo, así que hemos hecho videos que nos han pedido”.

La larga trayectoria de la sonora de Tommy Rey

“Nosotros con la Sonora de Tommy Rey vamos a cumplir 40 años, pero yo personalmente, cumpliré 60. Empecé en la música a los 18 años, y en julio cumpliré 78, así que llevo muchos años trabajando en la música. Empecé con una orquesta grande, se llamaba Los Peniques”.

“La Sonora de Tommy Rey se formó el año 82′ cuando yo me separé de la Sonora Palacios, con cuatro integrantes más. Teníamos varios problemas, económicos, de varias cosas. Entonces decidimos retirarnos, desgraciadamente, y bueno nos costó bastante porque tocábamos en algún local, por la plata que cayera, y bueno, nos empezamos a dar a conocer, a ir a la televisión, al Festival de la Una, a Sábado Gigante, y ya después nos tomaban más en cuenta”.

“El nombre Tommy Rey no era conocido, así que de ahí me empezaron a conocer, los productores, y de ahí empezamos a salir adelante”.

La celebración de los 40 años de la Sonora de Tommy Rey

Para conmemorar su basta trayectoria, la agrupación brindará un concierto el próximo 15 de mayo a las 17:00 horas, en el Teatro Caupolicán, lugar al que también asistirán diversas bandas y exponentes del humor, tales como, Noche de Brujas, Tomo como Rey, Bombo Fica, entre otros.

Las entradas están disponibles en la página oficial de Puntoticket.