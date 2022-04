Peligra concierto de Metallica para el próximo 27 de abril

Hace dos años, la noticia de que Metallica regresaría a Chile y que además, lo haría pisando el Estadio Nacional, dejó a los fanáticos corriendo en círculos. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, pues el concierto ha sufrido desde ese entonces una serie de contratiempos para poder ser llevado a cabo.

La fecha, que originalmente estaba programada para el miércoles 15 de abril de 2020, que al comenzar la pandemia fue reprogramada para el lunes 7 de diciembre en el mismo recinto, y que finalmente fue confirmada por DG Medios para el 27 de abril del presente año, sigue en el limbo, esta vez porque el Estadio Nacional no se puede ocupar para el espectáculo, por lo que la productora DG Medios, debe presentar otra alternativa.

Pese a que en diciembre, la entonces ministra del Deporte, Cecilia Pérez, aseguró en exclusiva para ADN que “en marzo del 2022 entregaremos el Parque Deportivo Estadio Nacional“, los plazos no se cumplieron, poniendo en peligro el recital que marcaría múltiples hitos, no solo el regreso de la banda, sino que su primera vez pisando el principal escenario del país, así como también la reapertura del icónico recinto.

En tanto, la actual ministra del Deporte, Alexandra Benado, afirmó que “quiero ser súper honesta y súper responsable en decir esto: hoy día, el Estadio Nacional no está en condiciones de recibir megaeventos de lo que sea. Ni espectáculos, ni deportivos. Nada que sea un evento masivo que implique que no podamos controlar la seguridad, los entornos y sobre todo que pueda retrasar las obras”, según estipuló La Tercera.

¿Qué pasará con el concierto de Metallica?

Desde DG Medios explicaron el peligro de que el Worldwired Tour de la banda no se presente en un par de semanas, asegurando que “de no realizarse este concierto en el Estadio Nacional, el efecto podría ser devastador para la industria de la cultura y los espectáculos en vivo, generador de más de 700 mil puestos de trabajo en un año, muchos de los cuales aún no pueden retornar a la normalidad”.

Asimismo agregaron que “Chile peligra como plaza para que se sigan realizando eventos de esta magnitud, ante la incertidumbre de los artistas respecto de la factibilidad de poder trabajar en nuestro país”.

Para finalizar, la productora indicó que “estamos a la espera de una respuesta favorable para cumplir con l@s fanátic@s sobre el evento que llevan esperando por años”.