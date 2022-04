¡Todo listo para Creamfields! Estos son algunos de los artistas imperdibles en el regreso del festival electrónico

La jornada de este sábado será épica para algunos, ya que vuelve Creamfields y son varios los números imperdibles.

Es que el festival electrónico promete. Y dentro de él habrá varias sorpresas, como distintos escenarios y espacios para disfrutar.

Pero lo más esperado son los DJ. Y el line up elegido de seguro pondrá a bailar a todos, de la mano de artistas tan renombrados como Diplo y Claptone.

De hecho, estos dos son los números fuertes de la jornada, al igual que Don Diablo y un stage de la marca Budweiser que tendrá su propia fiesta.

Las estrellas de Creamfields

Así, Diplo es uno de los más famosos que pisará el reciento de Espacio Riesco. Thomas Wesley Pentz, nombre real del DJ, empezó su carrera musical mientras era estudiante y en 2005 fundó su propio sello Mad Decent.

En tanto, Claptone es todo un misterio. La figura usa una máscara de pájaro en sus presentaciones y no se sabe quién es, generando gran expectativa en sus presentaciones.

Don Diablo es el tercer número fuerte. Este holandés combina varios estilos musicales como rock, electro, breaks, dubstep y hip hop.

Mientras, en el escenario de Budweiser también habrá grandes exponentes. Cleo, Melanie Wonder y Paula Wapsas armarán la tarde.

“Nos honra la participación que tendrá Budweiser en este enorme evento, que ha sido esperado largamente por los fanáticos de la música electrónica. Ese mismo lema pretendemos impulsar bajo la campaña Moments Are You To Take, estamos invitando a volver a reunirnos y a disfrutar juntos, y qué mejor que en un gran evento como Creamfields”, contó Annie Keppeler, Brand Manager de la marca.

De esta forma, los fanáticos de Creamfields esperan ansiosos. Y lo darán todo a partir de las 12 del día en el recinto de Huechuraba