“Vimos la emoción en su rostro”: El gesto que tuvo Taylor Hawkins con una niña días antes de morir

Esta noche se conoció el fallecimiento de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, quien fue hallado muerto en el hotel en que se hospedaba en Bogotá, Colombia.

Tras este duro golpe en el mundo de la música, distintos usuarios de redes sociales recordaron el gesto que el percusionista tuvo con una niña días antes de su deceso, tras su presentación en Lollapalooza Chile y cuando estaban en Paraguay.

El 23 de marzo, un hombre llamado Julius compartió en su cuenta de Twitter la imagen de su hija Emma Sofia junto a Taylor Hawkins, a quien conocieron debido al deseo de pequeña de 9 años.

“Mi hija desde que se enteró que venían los Foo Fighters empezó una campaña para conocerlos. Hoy llevamos su batería a tocar frente al Sheraton y miren quien salió ante su llamado”, escribió Julius en su Twitter.

Agregó que “al final vimos la emoción en su rostro, valió la pena todo el esfuerzo, de pasar de verle con ese desanimo, con esa tristeza, porque no solo no iba a tocar con ellos, sino que no iba a verles luego, a verle esperanzada de camino y a la vuelta era un manojo de emociones, durmió porque su cuerpo no daba más”.

Y luego la misma Emma publicó en su Instagram: “No alcanzan las palabras para agradecer a todas las personas que me acompañaron durante esta campaña y me mandaron la mejor energía desde todas partes del mundo, ustedes me dieron el valor para hacer esto. ¡Gracias!”.