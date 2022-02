Liam Gallagher vuelve a Chile tras su polémica última presentación

Estas últimas horas el músico británico Liam Gallagher confirmó un nuevo concierto en Chile.

Así lo informó la productora Lotus en un comunicado, en donde se detalló que el artista regresará a nuestro país el próximo 8 de noviembre y se presentará en el Movistar Arena.

En artista pisará suelo nacional en contexto de su gira Why Me? Why Not, título de su último álbum lanzado en 2019. De este disco se deprenden destacadas canciones como Shockwave, Once y One of us, las que han sonado en las plataformas de streaming durante este último tiempo.

La última vez que Liam Gallagher se presentó en un concierto en Chile fue en marco del festival Lollapalooza. En ese show, el artista subió al escenario visiblemente molesto y sólo cantó cuatro canciones antes de retirarse con enojo.

A pesar de las horas que pasaron sus fanáticos esperando su presentación, el británico no volvió al escenario y, posteriormente, se disculpó asegurando que estaba enfermo.

En relación al nuevo show que dará en Chile, los precios ya están disponibles en la web de PuntoTicket y la preventa comenzará el próximo 16 de febrero al mediodía.

Es así como quienes sean cliente de Banco Chile podrán acceder a un 20% de descuento si pagan con tarjetas de la casa bancaria. Para el resto del público, las entradas estarán disponibles a partir del 18 de febrero.

En tanto, los tickets van desde los 26 mil 600 a los 66 mil 500, para quienes usen el beneficio y, desde 32 mil 200 a los 80 mil 500, para quienes accedan a la venta general.