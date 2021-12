Letra y Música: El soundtrack oficial del Ciudadano ADN

En la edición especial del Ciudadano ADN para cerrar este año 2021, Ricardo Martínez trajo un Letra y Música dedicado totalmente a sus compañeros del SIPACI (Sindicato de Panelistas del Ciudadano ADN).

Para Pancho Mouat, columnista del Entrelíneas, el académico de la UDP le dedicó la canción Adiós, Nonino, de Astor Piazzolla.

“Decidí escoger una canción para cada integrante del SIPACI, de acuerdo con su historia y lo que ha hecho. A mí un libro que me impactó muchísimo en mis lecturas fue El empapado Riquelme de Pancho Mouat, donde cita esta canción, que es el tema que le dedicó Astor Piazzolla a su papá”, comenzó explicando Ricardo Martínez en su columna Letra y Música dedicado a sus compañeros del SIPACI.

Una playlist dedicada al Ciudadano ADN

Por otra parte, Ricardo Martínez le dedicó una canción de Ataque 77 a Cristián Cofré, Resistiré.

“Estuve investigando y no vi muchas menciones a canciones. Así que le pregunté y me dijo que le gusta mucho Ataque 77″, mencionó el columnista.

En tanto, para Mario Cavalla se dedicó la canción de Roque Narvaja, Yo quería ser mayor. “Mario me decía que esta canción era muy significativa en su temprana adolescencia, tal como toda una generación”, comentó.

Para Sandra Zeballos, conductora del espacio radial, el columnista del Letra y Música le dedicó Fe, de Jorge González. “Probablemente una de las últimas grandes baladas chilenas, en la tradición más tipo Adamo y Sandro”, comentó.

La emotiva playlist realizada por Ricardo Martínez se completa con Take good care of my baby, en voz del beatle George Harrison, dedicada a Cristián Arcos, y con The Ecstasy of Gold, dedicada a Aldo Schiappacasse.