Combate Freestyle: Entérate de los detalles para la segunda fecha en México

Cada vez queda menos para que se lleva a cabo la segunda fecha del Combate Freestyle 2021 en México y ya está todo listo para el gran evento. Luego de su paso por Argentina, Perú y Chile, la competencia se mantiene encendida en el país azteca.

En la primera jornada que se desarrolló el 25 de noviembre, Marithea se coronó como la campeona. Ahora las rimas, el ingenio y toda la emoción regresarán este jueves 2 de diciembre.

Los protagonistas para esta nueva fecha serán Garza, Cacha, Dominic, Jony B, Ari Carrillo, Litzi y Lancer. Estos siete Mc’s buscarán la gloria y demostrarán por qué esta competencia es una de las más importantes.

Trafikante de Almas será nuevamente el presentador que lleve le hilo de este espectáculo en el mundo del rap urbano que se ha colocado como un referente en la escena del free.

La modalidad para este encuentro será Seven to Punch, en donde los participantes se miden en varios enfrentamientos cortos y dinámicos. Cabe mencionar que no hay un fixture predeterminado.

Son duelos de dobles desafíos de frases y réplicas, donde el jurado escoge a un ganador que continúa en la competencia. Los cuatro freestylers con más puntos avanzan a las semifinales, hasta seleccionar al campeón de la velada.

Quien resulte vencedor se unirá a Marithea en la clasificación automática para pasar a la gran final latinoamericana. En aquella oportunidad se verán las caras los ocho ganadores de los eventos en Chile, Perú, Argentina y esta edición mexicana para encontrar al mejor freestyler de la región.

¿Cuándo y cómo ver la segunda jornada en México?

La segunda fecha de Combate Freestyle México 2021 será este jueves 2 de diciembre a las 22hrs (hora de Chile). La transmisión será a través del canal oficial de YouTube.

Además, en este medio puedes revisar la jornada del jueves pasado y las demás fechas que se realizaron en otros países del cono sur. También podrás mantenerte al tanto de las noticia y entrevistas especiales.