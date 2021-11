Adele lanzó su nuevo álbum luego de seis años: “30”

Adele lanzó su nuevo álbum, 30, el cuarto de su carrera y que llegó tras seis años después de su último estreno.

En cosa de segundos, los fanáticos de la cantante británica inundaron las redes sociales con sus reacciones al disco que vio la luz de mano de Columbia Records.

En tanto, el álbum 30 de Adele llega seis años después del último lanzamiento, 25, el que fue estrenado en 2015. Antes de ese disco, la cantante lanzó 21 (2011) y, previamente, su álbum debut, 19 en 2008.

Según cuentan medios internacionales, la cantante ha declarado que este es el disco más personal que ha realizado en su carrera.

“La vulnerabilidad es peligrosa en mi nivel de fama. Cuando digo que es peligrosa no me refiero a que sea realmente peligrosa, sino (a los) lugares emocionales a los que voy en el álbum”, dijo en una entrevista a Apple Music, recogida por CNN.

En tanto, Adele comenzó a escribir el disco a inicios de 2019 y estuvo dos años trabajando en él. “Trabajar con personas que conocía me parecía seguro porque sabía que podía contarles cosas y no saldría del estudio”, reveló sobre la relación que generó con quienes le ayudaron a realizar el álbum.

Hay que recordar que, hace un mes, Adele liberó una de las canciones de su nuevo álbum, Easy on me. “He aprendido muchas verdades abrasadoras sobre mí misma en el camino. Me he deshecho de muchas capas, pero también me he cubierto de nuevas”, dijo entonces la cantante.