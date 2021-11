Concierto de homenaje a ABBA terminó en tragedia: dos personas murieron y una tercera quedó herida en Suecia

Durante la noche del martes, dos personas murieron y una tercera quedó herida en la previa a un concierto de homenaje a la banda ABBA, en Suecia.

Según primeras informaciones, un hombre de 80 años murió al caer desde un séptimo piso por causas que se investigan, cayendo encima de un hombre y una mujer.

El sujeto falleció de forma accidental tras la caída del adulto mayor, mientras que la mujer quedó herida y fue trasladada hasta un recinto asistencial.

La policía se encuentra investigando los hechos en Uppsala, norte de Estocolmo, lugar donde se llevaría a cabo el concierto de homenaje a ABBA.

Ante esta situación, la banda decidió suspender la promoción de su nuevo álbum por 24 horas.

En tanto, todas las miradas están concentradas en este viernes 5 de noviembre, donde ABBA estrenará “Voyage“, su primer álbum desde su separación en 1982.

In the light of the tragic news at the tribute concert in Sweden last night, we have decided to hold off on releasing our concert trailer until tomorrow.

— ABBA Voyage (@ABBAVoyage) November 3, 2021