Ibrahim Ferrer hijo volvió a Chile para realizar homenaje por los 25 años de Buena Vista Social Club

En medio de la celebración de los 25 años de Buena Vista Social Club, el hijo de uno de los cantantes más sobresalientes de dicho colectivo musical cubano, Ibrahim Ferrer Jr vuelve a Chile a celebrar el aniversario y rendir un homenaje a la obra de su padre.

Es por esto que Ciudadano ADN conversó con Ibrahim Ferrer Jr, hijo del gran Ibrahim Ferrer.

“No nació hace 25, porque la música cubana de por si, yo creo que ha sido una de las fundadoras de los ritmos internacionales y lo que es la música como tal, esta música tradicional, que a mi padre lo ha llenado tanto de emociones, de lujos, de gustos y a veces de oportunidades, no surge hace 25, ya venía mi padre cantando hacia ya muchos años“, sostuvo el cantante.

En cuanto a la carrera artística de su padre, Ferrer hijo manifestó que “esta fue una oportunidad que se le dio, yo creo que no solamente a mi padre, sino que a todos aquellos músicos cubanos, que durante mucho años tuvieron la trascendencia y vino una persona no ha descubrirlos, sino a darles otra oportunidad”.

“Estos músicos estaban ahí, callados, aguantados, pero no dormidos“, agregó Ferrer Jr.

En cuanto al desarrollo de Ibrahim en Buena Vista Social Club, su hijo manifestó que “pudo hacer cosas o tuvo la oportunidad de hacer o le dieron oportunidades de hacer cosa que él siempre quiso hacer porque siempre lo habían encasillado con el Son. Aquí tuvo la oportunidad de hacer un disco solista”.

La música cubana hoy

El cantante también se refirió a la realidad actual que vive la música cubana, a lo que explicó que “yo creo que la música cubana sigue teniendo la misma vertiente, se ha nutrido mucho más, se creó el reguetón y la música cubana incremento también, el regatón entre el Son, que yo digo que es un híbrido, no es un adefesio”.

En esta misma línea, Ferrer agregó que “se ha creado un híbrido con la música cubana, que actualmente esta en todo el mundo, no hay agrupación en el mundo que no tenga un músico cubano integrado“.

“Yo creo que la música cubana se ha mantenido siempre, ha ascendido, ha tenido su etapa de plenitud, ha tenido una etapa de descanso, porque va subiendo y va bajando, pero hay mucha música cubana para mucho más“, comentó.

Una vida ligada a la música

Si bien se graduó de Oficial de cubierta y terminó como capitán e ingeniero, debido al carácter obligatorio de el pasó la enseñanza militar, Ibrahim Ferrer Jr. sostuvo que desde pequeño que está ligado al arte de la música, pero detalló que si hubiera sido decisión de su padre, no se hubiera dedicado a la música.

“Los padres quieren que uno tenga un buen porvenir y el porvenir de mi padre fue bastante engorroso, porque perdió a sus padres muy joven y tuvo que salir a la calle de los 12 años. Tuvo que pedir limosna, pasar el sombrero en la guagua (micro), se desestimo de la música por muchas cosas humanas que no tendrían que haber pasado”, explicó Ferrer Jr.

“Siempre quise cantar, he cantado siempre con mi voz de borracho, siempre me ha gustado, tengo oído para la melodía, tengo un buen oído melódico, no desafino, he tenido la oportunidad de participar en varios festivales. Vengo con el canto y la música del vientre de mi madre, la mejor escuela que se puede tener“, detalló el cantante.

Respecto a la perdida de su padre y tener que constantemente recordarlo a través de la música Ferrer hijo sostuvo que le producía “nostalgia” puesto “la perdida de un ser querido, sea mediante la música, por ejemplo mi padre que era músico y cantante, oyéndolo cantar o que lo oigan siempre, te da algo de tristeza, porque lo perdí en el momento que más tenia posibilidades de disfrutar la vida. Fueron 10 de Buena Vista que lo llenaron de éxitos, de cosas , de vida, de vivencias y reconocimiento (…) A uno le da un poco de roña, pero también te da nostalgia y tristeza“.

Dos personas, un mismo nombre

De igual forma el cantante se refirió a llevar el mismo nombre que su padre, a lo que explicó que “no me puedo quejar por el nombre que tengo. Hago lo mismo o trato de hacer lo mismo que él hizo y buscar la manera de respetar tanto a las personas como el las respetó”.

“Él me enseño la humildad y la sencillez, sigo siendo el mismo“, sostuvo Ferrer y explicó que más allá de buscar un premio, “el mejor premio que puede tener un músico, es la aceptación del público“, añadió.

Aún así, Ferrer precisó que llevar el nombre de su padre “pesa porque te encasillan, pero me enorgullece más de lo que pesa”.

En otra vereda, Ferrer Jr. se refirió al respecto de la idea de escribir un libro de su vida y de su padre, a lo que expresó: “me lo han pedido, lo tengo en mente, yo creo que eso va hacer si tengo la suerte de llegar a un retiro. Porque uno está vivo ahora, y estamos hablando y estamos contentos, pero tú no sabes lo que puede pasar mañana. De esa historia somos cinco hermanos, y de los 5 estamos abocados esos, porque es una historia muy larga, no se puede hacer un libro, se puede hacer una biblioteca”.

Ibrahim Ferrer en Chile: 25° Aniversario Buena Vista Social Club

En cuanto al show que realizará en Chile, Ferrer Jr. se manifestó en cuanto a la colaboración que realizará con el grupo Santo Solar, con quien se subirá al escenario para llevar a cabo el homenaje: “esta es una agrupación que para mi es una colaboración trascendental e ilógica. Son ritmos diferentes que se van a mezclar, son personas diferentes, ideas diferentes y un forma de oír la música única, que es con el oído de el corazón. Son maravillosos estos músicos, ahí se encuentran muchos chilenos que tocan la música cubana como si fueran cubanos. Lo he disfrutado, lo he vivido, lo he mamado…”.

El concierto de Ibrahim Ferrer Jr en homenaje a los 25 años de Buena Vista Social Club se realizará el jueves 4 de noviembre, en el teatro CEINA y puedes adquirir tu entrada a través de este link.