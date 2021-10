Luis Jara lanzó sobre su nueva canción Amnesia: “Me invitó a bajar las revoluciones”

Hace algunas semanas el cantante nacional Luis Jara, lanzó su más reciente sencillo titulado Amnesia, un cover de José José que trae nuevamente a los escenarios al cantante.

Por esta razón, el Ciudadano ADN habló con Luis Jara, quien contó detalles de su nueva propuesta musical al igual que de su vida tras radicarse en Miami.

“Busco aquellas canciones que me gustan y que me han gustado siempre, esta es una de las canciones que mas “karaokie” siempre, y cuando elegí el tracklist de este disco entrañable, no dude en no ponerla”, manifestó Jara respecto a Amnesia.

A lo anterior el cantante agregó: “Amnesia fue popularizada por José José como una balada, fue concebida por el Chico Novarro como un bolero, y yo me saco la mochila y me atrevo a hacer una reversión que me tiene muy contento”.

En cuanto a la promoción del disco y su vuelta a Chile, el artista manifestó que: “Necesitaba hacer promoción presencial, no es lo mismo hacerlo todo virtual, no es lo mismo que los medios te entrevisten por teléfono, echado para atrás. Yo pedí estar acá, porque para mi lo presencial es irremplazable, tanto como hacer un concierto vía streaming, no es lo mismo que hacer un cierto donde el último acorde es un aplauso”.

Desde Chile a Miami

Durante este 2021, Luis Jara anunció que dejaría el país para instalarse junto a su familia en Estado Unidos, precisamente en Miami.

Es respecto a lo anterior, que el intérprete de Mañana, habló de como ve la situación actual del país a lo que expresó: “Convulsionado, esquizoide, estamos todos con incertidumbre, nerviosos y ansiosos”. Así mismo Jara agregó “Chile se vive desde afuera también, con una panorámica diferente. Lo que uno quiere en momentos así, es que llegue la calma, la paz, el acuerdo, el respeto y la esperanza, eso me pasa a mi como papá, como chileno, como ciudadano, uno no se pueden desprender aunque esté lejos del Chile que se está viviendo”.

En cuanto a la decisión de dejar el país, el artista sostuvo que “quiero hacer carrera allá, un buen rato, sino no hubiera vendido mi casa, que fue lo más desgarrador que me pudo haber pasado”.

“Quienes tenemos una edad importante, estamos viviendo los últimos quince minutos de partido, que son los más relevantes, no es que uno esté más cerca de la muerte que de la vida, en rigor si yo tomo una decisión junto a mi esposa, y mis hijos, es porque son decisiones de vida, no tengo 30 años para ir y venir, tengo 55 y quiero tomar decisiones de 55”, agregó Jara.

De esta misma forma, Jara manifestó que la decision de dejar Chile “es una decison de fondo, y me gusta haberla tomado sin miedo, y con esa culpa que tiene uno que nació en épocas difíciles, donde había que respetar las estructuras de los padres, sacar cuarto medio, sácar el cartón, entra a trabajar, casarte con una pareja, ojalá heterosexual, tener hijos, fonasa, isapre, afp, criar a tus hijo y morir, bien lineal y bien estructurado.”

“Entonces cuando tu tienes esta edad y dices a la cresta las estructuras, no me importa nada lo que digan, voy a hacer lo que yo quiero, es muy liberador, es sacarse una gran mochila, y eso ha sido muy fuerte como aprendizaje” agregó el cantante.

Un no al inglés

En cuanto a si incursionará en la música en inglés, el artista manifestó: “No, no la ha hecho ni Luis Miguel”, a lo que añadió, ”Yo creo que estoy apuntando al mercado latino.

Así mismo, contó que llegando a Miami, le fue muy fuerte para él, que a la primera semana estuviera debutando con este este disco estuviera presente en las dos cadenas más importantes, Univisión y Telemundo, a con un horario muy protagónico, con un respeto impresionante y con un concierto en New York

A lo que relató que al terminar de cantar los que más reaccionaron a favor de su show fueron los camarógrafos, “los que hemos hechos tv sabemos que los que reciben el feedback inmediato de un performance son los camarógrafos, la mayoría eran cubanos, se acercaron y me decían gracias por traernos esta música, porque estamos locos con el reggaeton”.

En cuanto a la canción y más específico al video de Amnesia, Luis Jara expresó que “es el video más minimalista que tengo, porque una música como esta, que va encontra de la tendencia actual, que es la música urbana, me invitó a bajar las revoluciones. Yo he bajado dos cambio, la mayoría de las personas hemos tenido la oportunidad de bajar dos cambios, yo hago este disco de manera muy antojadiza, no siguiendo las tendencias, me interesa disfrutarlo y el video tiene que seguir ese minimalismo, donde lo que importa es la llegada, la interpretación”.

El intérprete nacional aprovechó la instancia y se refirió a la imitación que realizó el actor transformista Andrés Sáez, en el programa de Mega, “The Covers”, manifestando que “cuando vi a Andrés, quede sorprendido por el trabajo vocal, por la gestualidad, me estudió, yo encuentro que es formidable lo que ha hecho.

Luis Jara se mantendrá haciendo promoción a Amnesia hasta el domingo 24, día en el que retornará a Estado Unidos, para celebrar su cumpleaños.